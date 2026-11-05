'재혼 황후'가 공개 후 다양한 반응을 얻고 있다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후'가 디즈니+ 앱 내 '오늘 한국의 TOP10'에서 1위를 차지했다. / 사진제공=디즈니+

신민아·주지훈·이세영·이종석 주연의 디즈니+ '재혼 황후'가 공개 하루 만에 12개국에서 1위를 차지했다. 국내 디즈니+ 순위에서도 정상에 오르며 공개 초반 흥행 성적을 거뒀다.5일 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면 '재혼 황후'는 디즈니+ TV쇼 부문에서 한국, 일본, 대만, 홍콩, 벨기에, 스위스 등 12개국 1위를 기록했다. 디즈니+ TV쇼 글로벌 종합 순위에서는 7위에 올랐다. 국내에서는 서양풍 황실 의상과 설정을 소화하는 데 대한 우려도 있었지만, 디즈니+ 앱 내 '오늘 한국의 TOP10'에서도 1위를 차지했다.지난 3일 1~4회를 공개한 '재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 마음을 빼앗긴 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼을 통보받으면서 벌어지는 이야기다. 나비에는 이혼을 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구한다. 동명의 인기 웹툰을 실사화한 로맨스 판타지 작품이다.극 중 나비에는 황후로서의 존엄과 미래를 지키려 하고, 소비에슈는 라스타에게 빠져 기존의 관계를 흔든다. 하인리는 나비에에게 적극적으로 다가가고, 라스타는 자신의 지위를 높이려는 욕망을 드러낸다. 네 인물의 엇갈린 관계를 중심으로 황실 내 갈등과 로맨스가 전개된다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 1~4회를 시청할 수 있으며, 이후 매주 수요일 2회씩 총 10회가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr