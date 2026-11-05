사진 = 고윤정 인스타그램

사진 = 고윤정 인스타그램

배우 고윤정이 꾸밈없는 일상에서도 돋보이는 청순한 비주얼을 공개했다.고윤정은 최근 자신의 인스타그램에 고양이와 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고윤정은 연한 청색 데님 셔츠를 입고 긴 검은 머리를 늘어뜨린 채 옆쪽을 바라보고 있다. 머리카락을 고정한 은색 핀이 눈길을 끄는 가운데, 옆에서 뻗어 나온 손이 머리를 정리해 주고 있다. 살짝 고개를 돌린 모습에서 오뚝한 콧날과 매끄러운 얼굴선이 돋보이며, 자연스러운 메이크업과 차분한 표정이 청순한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 고윤정은 검은색 상의에 같은 색상의 마스크를 착용하고 어깨에 가방을 멘 채 서 있다. 자연스럽게 웨이브가 들어간 긴 머리카락이 어깨 아래로 흘러내리며 편안한 스타일링을 완성했다. 얼굴의 절반을 가린 마스크 위로 크고 또렷한 눈매가 드러나며, 옆쪽을 바라보는 모습에서도 특유의 맑은 분위기가 느껴진다.이를 본 팬들은 "고윤정 영원해", "기염뽀야미", "너무 예뻐", "고윤정님 해맑음에 빠져들고 있습니다", "너무 귀엽네요", "사랑해" 등의 댓글을 달았다.한편 1996년생으로 30세인 고윤정은 배우 활동과 함께 패션 브랜드 관련 일정을 소화하며 다양한 모습을 보여주고 있다. 시즌1에 이어 디즈니+ '무빙2' 공개를 앞두고 있으며, 영화 '남벌'로도 관객들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr