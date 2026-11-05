조세호가 기존 '세호가중계' 채널명을 '모르는데 어떻게 가요'로 수정한 모습. / 사진=조세호 유튜브 채널

방송인 조세호가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 조세호가 오늘(5일) 유튜브 채널로 대중과 만난다.5일 조세호의 소속사 A2Z엔터테인먼트 측은 텐아시아에 "조세호가 유튜브 채널을 개설해 오늘 첫 영상을 업로드할 것"이라고 밝혔다.채널명은 '모르는데 어떻게 가요'다. 새롭게 개설하는 것이 아닌 기존 '세호가중계'의 명칭만 바꿔 운영된다.'모르는데 어떻게 가요'는 조세호가 사연을 받은 뒤 채택된 사연자를 직접 찾아가 도움을 주거나 소통하는 콘셉트다. 소속사 측은 "오늘은 채널이 어떻게 운영되는지, 사연은 어떻게 보내주면 되는지 등을 알려줄 예정"이라며 "가볍게 근황을 전하고 인사하는 영상이 올라갈 것"이라고 설명했다.조세호는 지난해 말 조직폭력배 중 한 명과 친분이 있다는 의혹과 함께 '조폭 연루설'에 휩싸였다. 이 여파로 출연 중이던 모든 예능 프로그램에서 하차했다. 넷플릭스 예능 '도라이버'에 유일하게 출연 중이지만 그마저도 시즌6을 끝으로 곧 마침표를 찍는다.지난달 25일 제작사 스튜디오투쁠(Studio++)은 공식 채널을 통해 "'도라이버'가 현재 방영 중인 여섯 번째 시즌의 16회차를 마지막으로 긴 여정을 마무리하게 됐다"고 밝혔다. 마지막 방송일은 오는 21일이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr