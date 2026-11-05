차청화가 '나인 투 식스'에서 박민영과 대립한다. / 사진제공=매니지먼트 시선

배우 차청화가 '나인 투 식스'에서 박민영과 대립한다. 회사 내 권력관계에 민감한 경영지원팀장으로 등장해 부하 직원들에게 강압적인 태도를 보이는 인물을 연기한다.5일 소속사 매니지먼트 시선은 배우 차청화가 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'에 캐스팅됐다고 밝혔다.'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑에 대한 생각을 바꿔가는 이야기를 그린 로맨스 드라마다.차청화는 극 중 경영지원팀장 이정은 역을 맡았다. 이정은은 업무 능력보다 조직 내 인간관계와 처세술을 중요하게 생각하는 인물이다. 상사에게는 철저하게 순응하지만 부하 직원들에게는 강압적으로 행동한다.특히 경영지원팀으로 좌천된 강이지(박민영 분)를 견제하면서 갈등을 빚는다. 회사 내 권력관계에 민감한 이정은이 강이지를 상대로 어떤 행동을 보일지가 주요 관전 요소다.차청화는 앞서 tvN '사랑의 불시착', '철인왕후', SBS '귀궁', ENA '금쪽같은 내 스타' 등에 출연했다. 여러 작품에서 코믹한 인물부터 진지한 역할까지 맡아온 그는 이번 작품에서 조직 내 자신의 위치를 지키기 위해 다른 사람을 견제하는 인물로 시청자들과 만난다.'나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr