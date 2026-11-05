댄서 바다와 하울이 결별한 것으로 알려졌다. / 사진=텐아시아DB, 더스타 화보 제공

댄서 바다와 하울이 결별한 것으로 알려졌다. 약 4년간 연인 관계를 이어온 두 사람은 최근 관계를 정리하고 동료로 남기로 한 것으로 전해졌다.지난 4일 연예계에 따르면 바다와 하울은 최근 결별하고 각자의 길을 걷기로 했다. 구체적인 결별 사유는 알려지지 않았으며, 앞으로 각자의 활동에 집중할 예정이다.바다와 하울은 각각 1995년생과 1999년생으로, 4세 차이 연상연하 커플이다. 두 사람은 열애를 공식적으로 인정한 적은 없지만, 과거 함께 여행을 떠난 사진 등을 SNS에 공개하며 팬들 사이에서 연인으로 알려져 왔다.일부 팬들 사이에서는 두 사람이 만남과 이별을 반복하는 이른바 '깨붙 커플'이라는 이야기도 나왔다. 다만 실제 교제 과정이나 결별 시점 등에 대해서는 구체적으로 확인된 바 없다.바다는 댄스 크루 베베(BEBE)의 리더이자 안무가로 활동 중이다. 2023년 방송된 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'에서 팀을 우승으로 이끌며 이름을 알렸다. 이후 에스파와 세븐틴 등 다양한 아티스트의 안무 작업에 참여하며 활동을 이어왔다. 하울 역시 댄서로, 2022년 '스트릿 맨 파이터'에 저스트절크 멤버로 출연해 주목받았다. 이후 팀을 떠나 현재는 댄스 크루 팀 아이엠(TEAM I AM)에 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr