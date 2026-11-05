강유석이 오디션을 200번 넘게 봤다고 털어놨다. / 사진제공=NEW

강유석이 오디션을 200번 넘게 봤다고 털어놨다. / 사진제공=NEW

배우 강유석이 영화 '최종면접'(감독 김정훈)에 이입할 수 있었던 자신의 상황을 털어놨다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '최종면접'에 출연한 배우 강유석을 만났다.'최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다. 강유석은 여유로운 태도로 분위기를 주도하는 이희찬 역을 맡았다.강유석은 이희찬을 연기할 때 참고한 과거의 기억을 꺼냈다. 극 중 이희찬은 대기업에 지원했다가 수십번 낙방한 사람이다. 또 그런 처지 때문에 자신이 사랑하는 사람을 지키지 못했다는 자책에 자기혐오를 느끼기도 한다.강유석은 과거 수많은 탈락을 겪었던 순간을 떠올렸다. 그는 "어릴 때 입시도 하고 재수도 했다. 오디션도 200번 이상 보면서 작은 역할부터 시작했다"고 말했다. 그러면서 "오디션을 보다가 어느 순간 너무 힘들어서 그만해야겠다고 생각했다"고 털어놨다.당시 강유석은 2~3개월간 휴식을 취하면서 멘탈을 올리는 데 집중했다. 이후 그는 다시 오디션에 도전했고 그때부터 하나씩 합격하기 시작했다. 강유석은 "이런 상황이 생기면 많은 사람이 내가 뭐가 부족하고 뭘 해야 하는지 성찰할 것 같다"면서도 "희찬이는 많이 다른 쪽으로 갔다"고 설명했다.'최종면접'은 지난 4일 개봉해 극장 상영 중이다. 개봉 첫날 박스오피스 1위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr