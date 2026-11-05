유연석이 또다시 경찰에 연행된다./사진제공=MBC

유연석이 또다시 경찰에 연행된다./사진제공=MBC

유연석이 또다시 경찰에 연행된다.MBC 금토드라마 ‘라이어’는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기를 그린 심리 스릴러이다.1회에서 민준호(유연석 분)는 강지선(서현진 분)에게 호감을 느꼈고, 그녀와 ‘완벽했던 첫 데이트’를 했다. 그러나 다음날 민준호는 느닷없이 들이닥친 경찰에 의해 연행됐다. 강지선이 민준호를 경찰에 성폭행(데이트 강간)으로 신고한 것.이런 가운데 5일 ‘라이어’ 제작진이 또다시 상상도 못했던 상황에 던져진 민준호의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.사진 속 민준호는 늦은 밤 자신을 찾아온 사람들과 마주 서 있다. 예상하지 못한 방문인 듯 민준호의 얼굴에 당황스러움이 엿보인다. 다음 사진에서는 민준호의 아들 민현수(강지용 분)도 놀란 듯 아빠의 팔을 다급하게 붙잡고 있다. 그런 아들을 두고 애써 돌아서야 하는 민준호, 구경거리라도 난 듯 모여 수군대는 사람들까지. 민준호에게 무슨 일이 생긴 것인지 긴장감과 불안감이 치솟는다.‘라이어’ 제작진에 따르면 3회에서 민준호는 또다시 경찰에 연행된다. 앞서 민준호는 강지선과 함께한 ‘그날 밤’ 일에 대해 강제는 없었다고, 줄곧 억울함을 주장했다. 거짓말탐지기 역시 민준호와 강지선 중 거짓말을 한 사람은 강지선이라고 지목했다. 그런데 민준호가 다시 경찰에 연행되는 이유는 무엇일지 이목이 쏠린다.제작진은 “민준호가 전혀 예상하지 못했던 위기에 내몰린다. 이 위기는 민준호의 심리에, 행동에 큰 변화를 가져올 것”이라고 전했다. 이어 “자신의 캐릭터를 보여주는 것은 물론 극 전체의 긴장감까지 팽팽하게 끌고 가는 유연석 배우의 탁월한 연기력과 집중력이 돋보일 것이다. 많은 기대 부탁드린다”라고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr