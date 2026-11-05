결혼식 올린지 좀 됐는데…‘재혼’ 10기 옥순, 아직도 웨딩화보 업로드

'나는 솔로' 10기 옥순 김슬기가 재혼 후에도 결혼식의 여운을 이어가고 있다.김슬기는 최근 자신의 SNS에 "제일 좋아하는 개인컷"이라는 글과 함께 웨딩 화보를 공개했다.공개된 사진 속 김슬기는 순백의 튜브톱 웨딩드레스를 입고 남편 유현철과 다정한 분위기를 연출하고 있다. 긴 생머리를 늘어뜨린 김슬기는 남편을 사랑스럽게 바라보며 미소 짓고 있다. 어깨와 쇄골을 드러낸 드레스 자태도 눈길을 끈다.특히 김슬기는 재혼식을 올린 지 시간이 꽤 흘렀음에도 여전히 웨딩 사진을 공개하며 신혼의 설렘을 드러내고 있다. 결혼식 당시 촬영한 사진을 하나씩 꺼내 공개하는 모습에서 남다른 애정이 느껴진다.한편 김슬기는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 10기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 MBN '돌싱글즈3' 출신 유현철과 연인으로 발전했으며, 두 사람은 재혼해 가정을 꾸렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr