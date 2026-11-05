박수영과 김현진이 로맨스 호흡을 맞췄다. / 사진제공=코퍼스코리아

박수영과 김현진이 로맨스 호흡을 맞췄다. / 사진제공=코퍼스코리아

그룹 레드벨벳의 멤버 겸 배우 박수영(조이)과 김현진이 '유일무이 로맨스'에서 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.오는 9일 공개되는 드라마 '유일무이 로맨스'는 얼떨결에 톱스타의 매니저가 된 평범한 취준생 공유일과 아픔을 숨긴 톱스타 탁무이의 이야기를 그린 작품이다. 동명의 네이버웹툰을 원작으로 하며, 박수영과 김현진이 각각 공유일과 탁무이 역을 맡았다.박수영은 작품을 선택한 이유에 대해 "서로 다른 두 사람이 만나 서로의 아픔과 결핍을 이해하고 안아주는 과정이 가장 좋게 와닿았다. 따뜻한 위로 같은 작품이라는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 자신이 맡은 공유일에 대해서는 "현실이 녹록지 않은 상황에서도 밝고 씩씩하게 자신의 삶을 살아가는 공유일의 모습이 사랑스럽기도 하고 한편으로는 대단하게 느껴졌다"고 설명했다.김현진은 원작 웹툰과의 싱크로율을 중요하게 생각했다고 밝혔다. 그는 "대본이 원작과 얼마나 비슷한지를 봤던 것 같다"며 "제가 탁무이로서 보여줄 수 있는 다양한 모습과 원작 캐릭터와의 싱크로율을 얼마나 맞출 수 있을지 상상하며 설렘을 느꼈다"고 전했다.두 배우는 캐릭터를 연기하면서 신경 쓴 부분도 언급했다. 박수영은 공유일의 매력으로 "어떤 상황에서도 자신만의 밝음을 잃지 않는다는 점"을 꼽았다. 그는 "단순히 긍정적인 성격에서 나오는 게 아닌 힘든 현실 속에서도 자신만의 방식으로 하루를 살아내는 단단함에서 비롯된다고 생각했다"고 말했다. 이어 "공유일의 털털하고 사랑스러운 모습은 최대한 자연스럽게 표현하되, 문득 드러나는 여린 마음도 놓치지 않으려고 노력했다"고 설명했다.김현진은 탁무이의 서로 다른 모습을 표현하는 데 집중했다. 그는 "탁무이가 일할 때와 평상시, 그리고 좋아하는 사람에게 보여주는 모습이 다르다"고 말했다. 공유일에게 적극적으로 호감을 표현하는 장면에 대해서는 "현장에서 감독님, 배우분들과 소통하며 더 좋은 설렘과 그림을 만들어 갔다"고 밝혔다.'유일무이 로맨스'는 오는 9일 오후 6시 티빙에서 공개된다. 아시아·중동·아프리카에서는 Viu(뷰), 일본에서는 ABEMA를 통해 선행 독점 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr