영화감독 장항준이 토크 예능 '거장항준'에서 MC로 활약하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 박민영과 육성재는 오는 25일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'에 출연한다. / 사진제공=SBS '거장항준'

배우 박민영이 장항준 감독 앞에서 하울링 연기까지 선보이며 열의를 보인다.5일 방송되는 SBS 예능 '거장항준'에서는 장항준의 차기작 '내 할머니는 구미호'의 오디션이 진행된다. 박민영과 육성재는 장항준의 캐스팅 제안에 응해 각자의 방식으로 연기를 펼친다.박민영은 구미호 역에 도전한다. 과거 구미호를 연기한 경험이 있는 그는 "구미호의 핵심은 한"이라며 캐릭터를 분석한다. 이어 한이 서린 구미호의 울음소리를 표현하는 하울링 연기까지 소화해 장항준의 마음을 사로잡는다.육성재 역시 독특한 아이디어로 오디션에 임한다. 그는 "변발하고 전동 휠을 타겠다"며 파격적인 외모 변화를 제안한다. 이를 들은 장항준은 "자세가 좋아. 글로벌하게 성공하겠어"라며 만족감을 표한다.두 배우는 장항준의 요구에 맞춰 다양한 연기를 시도한다. 박민영은 구미호의 감정을 표현하는 데 집중하고, 육성재는 즉흥적인 아이디어와 애드리브로 웃음을 더할 예정이다.한편 '거장항준'은 장항준이 자신의 일대기를 영화로 제작한다는 설정 아래 배우들을 섭외하기 위해 오디션을 진행하는 토크 예능이다. 매주 목요일 오후 9시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr