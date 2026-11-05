5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '데블스 플랜' 시즌2 우승자 정현규가 당시 불거진 태도 논란을 다시 한번 사과하며 새 시즌에 출연한 이유를 밝혔다.5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.정현규는 앞서 '데블스 플랜: 데스룸'에서 최종 우승을 차지하며 상금 3억8000만원을 거머쥐었다. 그러나 우승 과정에서 보여준 공격적인 언행으로 비판을 받았다. 특히 게임 도중 카이스트 수학과 출신 최현준에게 "너 산수 할 줄 알아?"라고 말한 장면이 논란이 됐다. 규현과 윤소희 등 일부 참가자가 정현규의 우승을 돕기 위해 지나치게 희생한 것 아니냐는 지적도 나왔다. 당시 정현규는 방송 이후 자신의 언행을 돌아보며 사과한 바 있다.이에 정현규는 논란에도 다시 출연을 결심한 이유에 대해 "지난 시즌 이후로 정말 많은 생각을 했다. 지난 시즌 수단과 방법을 가리지 않더라도 우승만 하면 될 줄 알았는데 어리숙한 나머지 보시는 시청자들을 생각하지 못하고 플레이를 했던 것 같다"고 말했다. 이어 "그런 점에서 시청자분들과 많은 분들께 피해를 끼친 점 지금도 반성하고 있다"며 "그 점에 대해서 좀 더 성숙한 자세로 그 부분을 보완해서 이번 시즌에는 한번 더 증명해보고 싶은 마음에 과감히 도전을 하게 됐다"고 밝혔다.이번 시즌 가장 강력한 경쟁자로는 장동민을 꼽았다. 정현규는 "데블스 플랜을 하면서 안에서도 많은 플레이어와 게임을 했는데 서바이벌 하면 장동민이 유명하니까 직접 부딪혀보고 싶다는 생각을 해서 가장 강력한 경쟁자라고 생각했다"고 설명했다.장동민은 서바이벌 프로그램에서 다섯 차례 연속 우승한 경력을 지닌 출연자다. 정현규가 지난 시즌 우승 이후 받은 비판을 딛고 장동민과의 대결에서 어떤 모습을 보여줄지도 관심사다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 11월 10일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr