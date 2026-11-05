정우성이 '살생부'에 췰연한다. / 사진=텐아시아DB

웹툰 원작으로 한 영화 '살생부'가 제작된다. / 사진제공=영화사채움, 영화사테이크

영화 '살생부'(감독 김홍선)가 제작된다. 동명의 웹툰이 원작이다. 배우 정우성이 한명회 역을 맡는 가운데, 정성일, 백윤식, 위하준 등도 합류하며 촬영에 돌입했다.'살생부'는 피로 권력을 쟁취한 조선 최고의 권력자 한명회, 그에게 모든 것을 빼앗기고 복수의 화신 '야귀'가 된 백이화, 한명회의 오른팔이자 조선 최고의 무사 장길도를 중심으로 펼쳐지는 유혈 액션 사극이다. 역사적 사실에 상상력을 더한 동명의 웹툰을 영화화했다.정우성은 피의 숙청 끝에 절대권력을 손에 넣은 한명회 역을 맡았다. 한명회는 냉철한 지략과 뛰어난 무예를 겸비했으며, 권력을 위해서라면 어떤 희생도 마다하지 않는 비정한 인물이다. 정우성이 그려낼 냉혹한 권력자의 모습에 관심이 쏠린다.정성일은 한명회에게 깊은 원한을 품은 반석으로 분한다. 비밀 조직 '화접몽'과 함께 한명회를 무너뜨리기 위한 복수를 계획하는 인물이다. 위하준은 왕좌를 향한 야망을 품은 수양대군 역을 맡아 권력을 둘러싼 갈등의 한 축을 담당한다.백윤식은 과거 조선 최고의 무사로 이름을 떨쳤던 대장장이 지학을 연기한다. 지학은 조선 최고의 무사 백무한을 길러낸 스승으로, 세상과 거리를 둔 채 살아가다 예상치 못한 순간 사건의 흐름을 바꾸는 인물이다.최귀화는 한명회의 최측근이자 권력의 핵심 인물인 윤겸 역을 맡았다. 한명회를 위협하는 자들에게 자비를 베풀지 않는 냉혹한 인물이다. 현봉식 역시 한명회의 측근 노광으로 출연해 권력 내부의 갈등을 그린다.박지환과 최다니엘, 이성욱은 단종 복위를 위해 목숨을 건 사육신으로 등장한다. 박지환은 신념을 굽히지 않는 박팽년, 최다니엘은 한명회에 맞서는 성삼문, 이성욱은 이들과 뜻을 함께하는 하위지 역을 각각 맡았다. 세 사람은 한명회의 권력에 맞서 단종 복위를 도모한다.최무성은 한명회의 죽마고우이자 조선 최고의 검객 백무한으로 분한다. 권력과 우정 사이에서 비극적인 운명을 맞는 인물이다. 고창석은 '북방의 대호'로 불리는 명장 김종서 역을 맡았다. 조복래는 한명회의 명령을 수행하는 암살 조직의 수장 유혈목을 연기한다. 유혈목은 수단과 방법을 가리지 않고 살육을 저지르는 냉혈한이다.주요 배역 가운데 백이화와 장길도의 캐스팅은 아직 공개되지 않았다. 백이화는 한명회의 살생부에 감춰진 비밀을 추적하며 복수를 위해 스스로 야귀가 된 인물이다. 장길도는 한명회의 오른팔이자 조선 최강의 무사다. 두 인물이 이야기의 중심축을 이루는 만큼, 향후 캐스팅 발표에도 관심이 모인다.연출은 영화 '공모자들', '기술자들', '반드시 잡는다', '변신', '늑대사냥' 등을 선보인 김홍선 감독이 맡았다. 김 감독은 영국 범죄 액션 시리즈 '갱스 오브 런던' 시즌3의 리드 디렉터로 참여하며 해외로 활동 영역을 넓혔다. 할리우드 엔터테인먼트 에이전시 WME(William Morris Endeavor)와도 계약을 체결했다.해외 제작진도 합류했다. HBO 시리즈 '하우스 오브 드래곤', 넷플릭스 시리즈 '위쳐', '원피스' 등에 참여한 촬영감독 라스 콕스(Lars Cox)가 촬영을 맡는다. 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이'와 '분노의 질주' 시리즈 등에 참여한 조명감독 키런 웨이트(Kieran Waites)도 제작에 참여한다.'살생부'는 현재 촬영 중이며, 2027년 극장 개봉을 목표로 하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr