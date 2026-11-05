5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

그룹 슈퍼주니어 신동이 37kg 감량에 성공한 데 이어 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'을 새로운 다이어트 비결로 꼽았다.5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.이날 신동은 "안녕하세요. 인간 마운자로 신동입니다"라는 자기소개로 웃음을 안겼다. 이어 "다른 다이어트는 필요 없다. '데블스 플랜'이 다이어트에 가장 도움이 된 것 같다"며 프로그램 촬영 소감을 밝혔다.신동은 출연진 전원이 광고 모델로 발탁됐으면 좋겠다는 바람도 전했다. 그는 "이 프로그램이 대박 나서 저희 16명 모두 광고를 찍었으면 좋겠다"며 즉석밥 광고를 희망했다. 그러면서 "밥을 굉장히 좋아한다"고 덧붙였다.앞서 신동은 체중 37kg을 감량한 사실이 알려져 화제를 모았다. 여러 차례 다이어트와 요요를 경험했던 그는 최근 위고비나 마운자로 등 비만 치료 주사에 의존하지 않고 생활 습관을 바꾸는 방식으로 체중을 감량했다고 알려졌다. 이후에도 감량한 체중을 유지하고 있는 것으로 전해졌다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 11월 10일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr