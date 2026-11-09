그룹 레드벨벳 멤버 조이가 출근길 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳 멤버 조이가 4년 만에 안방 극장에 돌아온다. / 사진제공=티빙

'유일무이 로맨스' 스틸컷. 조이와 배우 김현진. / 사진제공=㈜코퍼스코리아

그룹 레드벨벳 멤버 조이가 4년 만에 안방극장에 돌아온다. 9일 공개되는 티빙 오리지널 드라마 '유일무이 로맨스'를 통해서다. 2017년 연기자로 첫발을 내디딘 조이는 어느덧 데뷔 10년 차를 앞두고 있다. 첫 작품부터 주연을 맡으며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔지만, 배우로서 존재감을 확실히 각인할 대표작은 아직 부족하다는 평가다.조이는 2017년 tvN 드라마 '그녀는 거짓말을 너무 사랑해'로 연기 활동을 시작했다. 극 중 음악을 사랑하는 밝고 순수한 소녀 윤소림 역을 맡았다. 실제 가수인 조이의 이미지와 캐릭터가 잘 어울린다는 기대를 모았지만, 배우로서 새로운 모습을 보여주는 데는 아쉬움이 남았다. 작품 역시 16회 내내 1%대 시청률에 머무르며 큰 주목을 받지 못했다.이듬해에는 MBC 드라마 '위대한 유혹자'에서 은태희 역을 맡아 전작과 다른 감정선에 도전했다. 그러나 작품은 첫 방송 시청률 3.6%로 출발한 뒤 1%대까지 하락하며 흥행에 실패했다. 캐릭터 설정과 전개의 설득력이 부족하다는 지적도 나왔다. 작품 자체에 대한 아쉬운 평가가 이어지면서 조이의 연기 역시 대중적인 관심을 끌어내지는 못했다.2021년 JTBC 드라마 '한 사람만'에서는 기존의 밝고 사랑스러운 이미지에서 벗어났다. 화려한 삶을 살아가는 인플루언서이지만 시한부 판정을 받으며 삶과 죽음을 마주하는 성미도 역을 맡았다. 이전과 다른 내면 연기를 보여줄 기회였지만, 작품이 0%대 시청률을 기록하며 큰 화제를 모으지 못한 탓에 조이의 연기 변신도 상대적으로 주목받지 못했다.2022년 카카오TV 드라마 '어쩌다 전원일기'에서는 시골 마을의 파출소 순경 안자영으로 분했다. 친화력 좋고 씩씩한 인물을 연기하며 특유의 밝은 매력을 살렸다. 다만 조이의 기존 이미지와 맞닿은 캐릭터였다는 점에서 배우로서 새로운 인상을 남기기에는 한계가 있었다.물론 작품의 흥행 성적만으로 조이의 연기력을 평가할 수는 없다. 드라마의 성패에는 대본과 연출, 편성, 플랫폼 등 다양한 요인이 작용한다. 조이 역시 작품마다 다른 인물과 감정선을 표현하며 연기 경험을 쌓아왔다. 출연작의 시청률이 낮았다는 이유로 그동안의 시도를 평가절하하는 것은 무리가 있다.그럼에도 연기 데뷔 10년 차를 앞둔 지금, 배우 조이를 떠올리게 하는 대표 캐릭터가 뚜렷한지는 돌아볼 필요가 있다. 데뷔작부터 주연으로 활약했고 여러 장르에도 도전했지만, 작품 속 캐릭터보다 레드벨벳 조이라는 이름이 먼저 떠오르는 것이 현실이다. 주연 경력을 쌓는 것과 배우로서 자신만의 존재감을 구축하는 것은 별개의 문제다.이런 상황에서 '유일무이 로맨스'는 조이에게 중요한 작품이 될 전망이다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 이 작품에서 조이는 취업과 연애 모두 뜻대로 풀리지 않는 청춘 공유일 역을 맡았다. 과거 소설가로 주목받았지만 절필한 뒤 취업을 준비하던 공유일은 톱스타 탁무이(김현진 분)와 얽히며 새로운 변화를 맞는다.공유일은 조이가 그동안 보여준 밝고 긍정적인 이미지와 맞닿아 있다. 익숙한 매력을 살릴 수 있다는 점에서는 장점이지만, 이전 작품들과 차별화된 모습을 보여줘야 한다는 과제도 있다. 취업난을 겪는 청춘의 현실적인 고민부터 과거의 상처, 로맨스 속 감정 변화까지 얼마나 자연스럽게 표현하느냐가 중요하다. 특히 시청자들이 레드벨벳 조이가 아닌 공유일이라는 인물에 몰입할 수 있도록 만드는 것이 관건이다.조이는 지난 9년간 다양한 작품에 출연하며 배우로서 가능성을 보여주기 위해 노력해 왔다. 이제는 주연 경력을 넘어 대중에게 오래 기억될 캐릭터가 필요한 시점이다. 4년 만의 복귀작 '유일무이 로맨스'가 조이의 연기 인생에 새로운 전환점이 될 수 있을지 주목된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr