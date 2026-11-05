박유천이 일본에서 고가의 디너쇼를 개최한다는 소식에 구설에 올랐다. / 사진=SNS 갈무리

박유천이 일본에서 고가의 디너쇼를 개최한다는 소식에 구설에 올랐다. / 사진=SNS 갈무리

박유천이 일본에서 고가의 디너쇼를 개최한다는 소식에 구설에 올랐다. / 사진=SNS 갈무리

그룹 동방신기·JYJ 출신 박유천이 일본에서 고가의 디너쇼를 개최한다는 소식에 구설에 올랐다. 티켓 가격이 약 45만원에 달하는 가운데, 일본 전통 의상인 기모노를 입은 홍보 영상까지 공개되면서 그의 현지 활동에 관심이 쏠리고 있다.박유천은 오는 2027년 2월 13일 일본 오사카의 한 호텔에서 '박유천 디너쇼 2027'을 개최한다. 오사카에서 처음 열리는 이번 행사는 1부와 2부로 나뉘어 진행되며, 유료 팬클럽 회원을 대상으로 티켓 신청받는다.안내에 따르면 티켓 가격은 1장당 5만2000엔이다. 배송비와 수수료를 포함하면 총 5만3500엔으로, 한화 약 45만원에 달한다. 국내 유명 가수들의 호텔 디너쇼가 통상 20만~30만원대에 형성되는 것과 비교하면 높은 수준이다. 이를 두고 팬들의 충성도를 이용한 과도한 가격 책정이라는 지적이 제기됐다. 반면 일본 유명 아티스트들의 디너쇼 가격을 고려하면 이례적인 수준은 아니라는 의견도 나오고 있다.박유천이 지난 3일 SNS를 통해 공개한 홍보 영상도 눈길을 끌었다. 영상 속 그는 데님 재킷과 턱시도 등 다양한 의상을 착용하고 노래를 불렀다. 특히 보타이 정장 위에 검은색 기모노를 걸친 채 포즈를 취하거나 옷의 뒷모습을 보여주기도 했다.박유천이 일본 전통 의상을 입고 현지 행사에 참석한 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 2월에는 도쿄 하치오지시 다카오산 야쿠오인 사찰에서 열린 전통 행사에 참여한 사진을 공개했다. 당시 그는 일본어로 행사에 참석한 소감을 전하며 사찰 관계자를 만난 데 대한 감사의 뜻을 표했다.지난 8월에도 광복절을 며칠 지나지 않아 유카타 차림의 사진을 SNS에 올렸다. 이러한 행보를 두고 일부 누리꾼들은 "이 정도면 친일 아닌가" 등의 부정적인 반응을 보였다. 다만 일본 전통 의상을 착용하거나 현지 문화 행사에 참여한 사실만으로 특정한 역사적·정치적 입장을 단정할 수는 없다.박유천은 2003년 동방신기로 데뷔한 뒤 JYJ 멤버로 활동했다. 그러나 2019년 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받으며 국내 활동에 제동이 걸렸다. 당시 연예계 은퇴를 선언했으나 이후 이를 번복하고 해외 활동을 재개했다. 이후 전 소속사와의 손해배상 소송, 세금 체납 문제 등으로도 논란을 겪었다. 지난 7월 박유천 측은 관련 소송이 모두 마무리됐으며 체납 세금도 연내 납부하겠다는 입장을 밝혔다.현재 박유천은 일본을 중심으로 공연과 팬 미팅 등 활동을 이어가고 있다. 내년 2월에는 일본 드라마 '사랑에 빠진 아침 식사'에 출연할 예정이라고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr