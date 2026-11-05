배우 이요원은 23세에 첫째 딸을 출산했다. / 사진=유튜브 채널 '찐여배우들' 영상 캡처

배우 이요원이 첫째 딸과 패션쇼를 찾았다. / 사진=유튜브 채널 '찐여배우들' 영상 캡처

배우 이요원이 첫째 딸과 함께 패션쇼를 찾은 모습이 공개됐다.4일 유튜브 채널 '찐여배우들'에는 '럭셔리 룩 패션쇼도 가고 가을 정취 가득 하늘공원도 가고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 패션쇼를 찾은 배우들의 모습이 담겼다.이요원은 큰딸과 함께 행사장을 방문해 배우 김영란과 인사를 나눴다. 두 사람은 2000년 방송된 드라마 '꼭지'에서 함께 연기한 인연이 있다.오랜만에 이요원을 만난 김영란은 "쟤가 왜 이렇게 시집을 빨리 가"라고 생각했다며 당시 그의 이른 결혼을 아쉬워했던 기억을 떠올렸다. 이에 이요원은 곁에 있던 딸을 가리키며 "그래서 얘 낳았다"고 답했다. 큰딸은 늘씬한 체형에 여성스러운 옷차림으로 눈길을 끌었으며, 김영란에게도 공손하게 인사했다.김영란은 어느덧 성인이 된 이요원의 딸을 보며 흐뭇해했다. 이후 주변에서 이요원에게 용돈을 줘야 한다는 말이 나오자 "얘가 나보다 돈 많이 벌어, 신랑이 부자라고 했다"고 농담해 웃음을 자아냈다.이요원은 1980년생으로 올해 46세다. 그는 2003년 결혼해 같은 해 첫째 딸을 출산했으며, 이후 2014년 둘째 딸, 2015년 아들을 얻어 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr