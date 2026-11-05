배우 고윤정이 헬스보이 콘셉트로 사진을 남기고 있다. / 사진=고윤정 SNS

사진=고윤정 SNS

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배우 고윤정이 털털한 면모를 보였다.고윤정은 지난 4일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 고양이와 하트 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 고윤정이 메이크업을 받은 후 밥을 먹고 일정을 소화한 뒤 퇴근까지의 하루가 담긴 모습. 특히 그는 팔 근육이 가득한 콘셉트의 이미지를 앞에 두고 사진을 남겨 고운 얼굴과 대비되는 매력을 뽐냈다.한편 1996년생인 고윤정은 배우 활동과 함께 패션 브랜드 관련 일정을 소화하며 다양한 모습을 보여주고 있다. 시즌1에 이어 디즈니+ '무빙2' 공개를 앞두고 있으며, 영화 '남벌'로도 관객들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr