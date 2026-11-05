배우 고윤정이 털털한 면모를 보였다.
고윤정은 지난 4일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 고양이와 하트 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 고윤정이 메이크업을 받은 후 밥을 먹고 일정을 소화한 뒤 퇴근까지의 하루가 담긴 모습. 특히 그는 팔 근육이 가득한 콘셉트의 이미지를 앞에 두고 사진을 남겨 고운 얼굴과 대비되는 매력을 뽐냈다. 한편 1996년생인 고윤정은 배우 활동과 함께 패션 브랜드 관련 일정을 소화하며 다양한 모습을 보여주고 있다. 시즌1에 이어 디즈니+ '무빙2' 공개를 앞두고 있으며, 영화 '남벌'로도 관객들과 만날 예정이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
고윤정은 지난 4일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 고양이와 하트 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 고윤정이 메이크업을 받은 후 밥을 먹고 일정을 소화한 뒤 퇴근까지의 하루가 담긴 모습. 특히 그는 팔 근육이 가득한 콘셉트의 이미지를 앞에 두고 사진을 남겨 고운 얼굴과 대비되는 매력을 뽐냈다. 한편 1996년생인 고윤정은 배우 활동과 함께 패션 브랜드 관련 일정을 소화하며 다양한 모습을 보여주고 있다. 시즌1에 이어 디즈니+ '무빙2' 공개를 앞두고 있으며, 영화 '남벌'로도 관객들과 만날 예정이다.
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