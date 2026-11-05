배우 서현진이 유연석을 경찰에 신고한 가운데, 거짓말탐지기 조사에서 예상 밖의 결과가 나왔다. / 사진 제공 = MBC 새 금토드라마 ‘라이어’

배우 서현진이 유연석을 경찰에 신고한 가운데, 거짓말탐지기 조사에서 예상 밖의 결과가 나왔다. / 사진 제공 = MBC 새 금토드라마 ‘라이어’

배우 서현진이 유연석을 경찰에 신고한 가운데, 거짓말탐지기 조사에서 예상 밖의 결과가 나왔다.지난주 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 2회에서는 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)이 첫 데이트를 한 뒤 서로 다른 주장을 펼치는 모습이 그려졌다.강지선은 데이트 다음 날 민준호를 경찰에 신고했다. 두 사람 사이에 강제적인 행위가 있었다는 강지선의 주장과 달리 민준호는 강제성이 없었다고 반박했다. 서로의 진술이 엇갈리자 두 사람은 거짓말탐지기 조사를 받았다. 2회 말미에는 강지선이 거짓말을 했다는 조사 결과가 공개됐다.이런 가운데 5일 공개된 3회 예고 사진에는 조사 결과를 전달받은 두 사람의 모습이 담겼다. 담당 경찰 이화영(옥자연 분)으로부터 결과를 들은 민준호는 고개를 숙이고 있다. 반면 강지선은 당황한 표정으로 눈물을 흘리고 있다.거짓말탐지기 결과가 공개됐지만 사건의 진실은 여전히 밝혀지지 않았다. 강지선이 자신의 주장을 굽히지 않는 이유와 민준호의 과거 역시 의문으로 남아 있다. 특히 민준호의 아내가 약물 과다 복용으로 사망한 사건이 현재의 갈등과 어떤 관련이 있을지도 관건이다.제작진은 "내일(6일) 방송되는 3회에서는 지난 2회 충격 엔딩 이후 민준호와 강지선을 둘러싼 변화가 그려진다. 이는 두 사람의 치열한 진실공방에 큰 영향을 미치고, 그만큼 두 주인공이 겪는 감정 변화도 더욱 커질 것이다. 이를 놀라운 집중력으로 그려낸 유연석, 서현진 두 배우의 열연에 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.'라이어' 3회는 오는 6일 오후 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr