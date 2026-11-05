김혜수가 故최불암을 추모했다. / 사진=텐아시아DB

김혜수가 故최불암을 추모했다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 고(故) 최불암을 떠나보내며 마지막 인사를 전했다.김혜수는 지난 4일 자신의 SNS에 최불암의 생전 사진을 게재하며 "최불암 선생님 떠나시는 길. 배웅해 주신 분들, 추모해 주신 모든 분들 진심으로 고맙습니다"라고 적었다. 고인을 향한 긴 추모사 대신 마지막 길을 함께한 이들에게 짧은 인사를 건넸다.김혜수는 지난달 30일부터 이달 2일까지 나흘간 고인의 장례식장을 찾아 유족과 함께했다. 빈소를 찾은 조문객들의 신발을 직접 정리하고, 고인의 아내인 배우 김민자를 곁에서 챙기는 등 장례 기간 내내 힘을 보탰다.특히 김민자가 이동할 때마다 부축하며 곁을 지켰고 입관식과 발인에도 참석했다. 발인 당일에는 운구 행렬을 따라 서울 여의도성당으로 이동해 장례 미사에 함께하며 고인의 마지막 길을 배웅했다.김혜수는 생전 최불암, 김민자 부부를 부모님처럼 따르며 각별한 인연을 이어왔다. 김혜수는 과거 방송에서도 두 사람을 부모님과 같은 존재라고 표현하며 각별한 애정을 전한 바 있다.또 지난 2021년 방송된 KBS '한국인의 밥상' 10주년 특집에 출연한 김혜수는 고등학교 1학년 시절 첫 작품으로 사극을 촬영하던 당시 김민자에게 도움을 받았던 일화를 소개했다. 당시 김혜수는 "최불암, 김민자 선생님은 저에게는 엄마, 아빠 같은 존재"라고 털어놨다.한편 최불암은 지난달 29일 오후 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세. 고인은 드라마 '수사반장', '전원일기' 등 다수의 작품에서 활약하며 오랜 시간 대중의 사랑을 받았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr