Mark Lee 'Happiest' MV Capture / Upper Room

Mark Lee 'Happiest' MV Capture / Upper Room

그룹 NCT 출신 가수 마크(Mark Lee)가 포근한 겨울 감성을 담아낸 신곡 '해피스트[Happiest]'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.마크는 4일 소속 레이블 어퍼룸(Upper Room) 공식 SNS 채널을 통해 22초 분량의 'Happiest' 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다. 영상은 "당신을 행복하게 만드는 것은 무엇인가요?(What makes you happy?)"라는 친근하고도 본질적인 질문을 중심으로 소소한 일상의 순간들을 담아냈다.짙은 녹색 배경 위로 한 단어씩 떠오르는 질문으로 시작된 영상은 선물 상자들에 둘러싸인 마크의 모습으로 이어진다. 이어 테이블에 앉아 책을 읽고 휴대전화를 들여다보는 평범한 일상부터, 따스한 조명을 배경으로 스웨터를 입은 채 카메라를 응시하는 클로즈업 샷까지 차례로 펼쳐진다. 화면은 이내 가로등 불빛이 은은하게 번지는 한겨울의 골목길로 전환되고, 눈 덮인 거리를 걷던 마크가 대형 크리스마스트리 앞 벤치에 앉아 감미롭게 노래를 부르는 장면으로 낭만을 더한다. 영상은 하늘에서 내려다본 골목길 전경 위로 손글씨로 적힌 곡명이 나타나며 여운을 남긴다.영상 도입부를 장식한 질문은 최근 마크가 공식 SNS를 통해 팬들에게 직접 "무엇이 당신을 행복하게 하나요?"라고 물었던 소통의 연장선에 맞닿아 있다. 팬들과 나눈 대화를 일상적인 시각 요소들과 자연스럽게 연결함으로써, 스쳐 지나칠 수 있는 평범한 순간들 속에 진정한 행복이 깃들어 있다는 메시지를 암시한다.신곡 'Happiest'는 행복의 참된 의미를 탐색하며 일상 속 행복에 대한 통념을 기분 좋게 환기하는 얼터너티브 팝·R&B 장르의 곡이다. 앞서 공개된 오디오 프리뷰가 경쾌하고 위트 있는 분위기를 예고했다면, 이번 뮤직비디오 티저는 서정적인 겨울 풍경과 친밀한 감성의 영상미로 또 다른 결의 따스함을 전한다.이번 컴백은 앞서 선보인 싱글 '마이 프렌드[My Friend]'에 이은 행보로, 솔로 아티스트 마크의 깊어진 음악적 정체성을 드러낼 예정이다.한편 마크는 지난 4월 SM엔터테인먼트와 전속계약을 종료하고 NCT 및 NCT 127, NCT DREAM 등 그가 속해 있던 모든 팀에서 탈퇴했다. 이후 6월 독립 레이블 어퍼룸을 설립하고 9월 첫 싱글 'My Friend'를 발표했다.마크의 새 싱글 'Happiest'는 다음 달 6일 오후 2시 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr