P1Harmony 10th Mini-Album 'BLOW UP' HERO SOCIETY INFO SESSION Showcase / FNC Entertainment

P1Harmony 10th Mini-Album 'BLOW UP' HERO SOCIETY INFO SESSION Showcase / FNC Entertainment

P1Harmony 10th Mini-Album 'BLOW UP' HERO SOCIETY INFO SESSION Showcase / FNC Entertainment

보이그룹 피원하모니(P1Harmony)가 컴백을 앞두고 개최한 스페셜 쇼케이스에서 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)의 신곡 무대 2곡을 최초 공개하며 객석을 열광시켰다.피원하모니는 4일 서울 서대문구 연세대학교 대강당에서 미니 10집 발매 기념 스페셜 쇼케이스 '히어로 소사이어티 인포 세션(HERO SOCIETY INFO SESSION)'을 열고 팬들과 만났다. 쇼케이스는 신입 히어로를 모집하는 채용 설명회 콘셉트로 꾸며졌다.이날 행사는 미니 8집 수록곡 '워크[Work]'로 포문을 열었으며, 이어 '트리플 세븐[Triple 7]', '더![DUH!]', '백 다운[Back Down]', '두 잇 라이크 디스[Do It Like This]' 등 에너제틱한 대표곡 무대가 이어졌다.기호, 테오, 지웅, 인탁, 소울, 종섭 등 6인의 멤버는 신입 히어로들을 맞이하는 베테랑 선배 히어로로 분해 신선한 몰입감을 선사했다. 멤버들은 멘토링 프로그램과 팀 미션을 수행하고 신보에 얽힌 다채로운 비하인드 스토리를 나누며, 앞서 프로모션 콘텐츠를 통해 선보였던 '직장인 히어로' 세계관의 서사를 무대 위로 생생하게 확장했다.이날의 하이라이트는 신곡 무대였다. 피원하모니는 신보 수록곡 '모멘텀[MOMENTUM]'과 동명의 타이틀곡 '블로우 업[BLOW UP]'의 퍼포먼스를 최초 공개했다. 약 8개월 만에 발매하는 신보의 베일을 한층 강렬한 라이브 퍼포먼스로 벗겨내며 관객들의 폭발적인 환호를 이끌어냈다.풍성한 셋리스트도 현장의 열기를 달궜다. 멤버들은 '디퍼런트 송 포 미[Different Song For Me]', '러브 스토리[Love Story]', '이프 유 콜 미[If You Call Me]', '스와거[Swagger]', '아이 씨 유[I See U]', '점프[JUMP]', '라스트 콜[Last Call]', '아이스[ICE (VVS)]' 등 그간 발표한 명곡들을 아낌없이 쏟아내며 콘서트를 방불케 하는 무대를 완성했다.공연을 마친 피원하모니는 팬들을 향한 진심 어린 감사와 컴백을 앞둔 소감을 전했다. 멤버들은 "피스(P1ece·팬덤명) 여러분과 이렇게 재미있는 추억을 만들 수 있어서 정말 행복했다. 무대를 함께 즐겨주셔서 감사하다"며 "이번 앨범 정말 열심히 준비했다. 기다려주신 만큼 멋진 무대 많이 보여드리겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.미니 10집 'BLOW UP'은 피원하모니가 데뷔 이래 꾸준히 구축해 온 시네마틱 히어로 여정의 정점을 찍는 앨범이다. 동명의 타이틀곡에는 'BLOW UP'은 스스로의 한계를 깨부수고 거침없이 앞으로 나아가겠다는 결연한 의지를 담았다.피원하모니의 열 번째 미니앨범 'BLOW UP'은 오는 6일 오후 2시 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr