김기수가 근황을 공개했다. / 사진=김기수 SNS

김기수가 근황을 공개했다. / 사진=김기수 SNS

코미디언 출신 뷰티 크리에이터 김기수가 한층 갸름해진 턱선과 날렵한 얼굴형에 세련된 스타일링까지 이전과는 사뭇 달라진 비주얼로 눈길을 끌었다.김기수는 지난 3일 자신의 SNS에 "재고 따지기전에 니 마음 속에 이야기를 집중해. 그게 답이야. 라고 누군가가 말하더라. 진짜 답일까?"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.공개된 사진 속 김기수는 검은색 상의를 입고 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 짧은 헤어스타일과 갸름한 턱선이 어우러져 중성적이면서도 부드러운 분위기를 자아낸다. 뚜렷한 눈매와 매끈한 피부도 눈길을 끈다.다음 게시물에서는 또 다른 매력을 뽐냈다. 김기수는 "일상공유는 당분간..."이라는 짧은 글과 함께 회색 상의, 검정 하의를 입은 사진을 게재했다. 몸에 밀착되는 골지 소재의 상의에 목걸이를 겹쳐 착용하고, 허리에는 같은 색상의 옷을 둘러 감각적인 스타일링을 완성했다.무엇보다 갸름하고 날렵한 얼굴선이 인상적이다. 과거 코미디언으로 활동하던 시절과는 또 다른 인상을 준다.김기수는 2001년 KBS 16기 공채 개그맨으로 데뷔해 KBS2 '개그콘서트' 등에서 활약했다. 이후 뷰티 크리에이터로 활동 영역을 넓혔으며, 미용사로도 활동하며 뷰티 관련 콘텐츠를 선보이고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr