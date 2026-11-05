정주리가 해킹 피해 사실을 고백했다. / 사진='정주리' 유튜브 캡처

정주리가 해킹 피해 사실을 고백했다. / 사진='정주리' 유튜브 캡처

개그우먼 정주리가 5개월 동안 유튜브 활동을 중단할 수밖에 없었던 이유를 해킹이라고 고백했다.정주리는 지난 4일 자신의 유튜브 채널에 '정주리가 유튜브를 쉴 수밖에 없었던 이유'라는 제목의 영상을 게재했다. 정주리는 지난 5월 13일 이후 새로운 영상을 공개하지 못했던 이유를 털어놨다.정주리는 앞서 '여러분 저 큰일 났어요'라는 제목의 영상을 게재해 높은 조회수를 기록했다. 당시 "여섯째 임신한 거 아니냐"라는 오해와 소문을 받았다. 정주리는 "이 이후로 정말 큰일이 났다"며 "해킹을 당했다"고 밝혔다.정주리는 영상 속 음원 저작권 이의신청을 가장한 해킹 링크를 클릭하면서 휴대폰이 초기화되고 구글 계정이 막히는 등 심각한 피해를 입었다. 심지어 유튜브 채널에서 자신과 무관한 가상화폐 관련 라이브 방송까지 켜지는 사태도 발생했다. 정주리는 유튜버 동생의 도움을 받아 계정을 복구했다.정주리는 "구글 포토 잃어버릴까 봐 걱정했다"며 "우리 아이들 어렸을 때부터의 추억이다"라고 속상해했다. 이어 "애 하나하나 낳을 때마다 힘들게 구독자를 모으고 만든 유튜브인데"라며 막막했던 심경을 토로했다. 영상에는 계정을 되찾았을 당시 모습도 공개됐다. 정주리는 안도하며 눈물을 흘렸다.유튜브를 재개하게 된 정주리는 구독자들이 원하는 콘텐츠를 제작하고 싶다며 의욕을 나타냈다. 그는 "추천하는 콘텐츠 있으면 댓글로 남겨달라"고 덧붙였다.정주리는 2015년 비연예인 남편과 결혼했다. 슬하에 다섯 아들을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr