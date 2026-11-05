불가리 행사에 참석한 아이브 장원영 / 사진=이승현 기자 lsh87@

그룹 아이브(IVE) 장원영이 명품 브랜드 행사에서 한 남성 임원의 볼 인사를 피했다는 논란에 입을 열었다.장원영은 지난 4일 오후 팬 소통 플랫폼을 통해 "불가리 행사 때 포토콜이다 보니 너무 정신이 없어서 한 분 볼 인사를 놓쳤는데, 그걸 오해할 수도 있나 보다"라고 밝혔다.이어 "우리는 다 행사 시작 전에 서로 반가워하며 인사한 가족 같은 사이"라며 "당연히 (볼 인사를) 못 본 거다"라고 설명했다. 장원영은 "설마 내가 안 했다고 생각하는 사람은 없겠지? 그럼 진짜 신기할 것 같다"라고 덧붙였다.앞서 지난 4일 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서는 지난달 28일 서울 청담동에서 열린 이탈리아 명품 브랜드 불가리 행사 영상이 확산했다.영상에서 장원영은 로라 부르데세 불가리 최고경영자(CEO)와 볼을 맞대며 인사했다. 이어 빈센초 푸이야 불가리 글로벌 세일즈·리테일 부문 부사장이 장원영에게 다가가 같은 방식으로 인사하려 했지만, 장원영이 얼굴을 뒤로 빼고 고개를 돌리면서 인사가 이뤄지지 않았다. 이에 해당 임원이 잠시 멈칫하는 듯한 모습도 포착됐다.영상이 확산한 뒤 온라인에서는 장원영의 반응을 두고 의견이 엇갈렸다. 일부 누리꾼 사이에서 장원영이 상대의 인사를 의도적으로 피한 것 아니냐는 지적이 나오면서 매너 논란까지 불거졌다. 결국 장원영이 입장을 밝히며 논란은 마무리됐다. 평소 자신을 둘러싼 온라인상의 반응에 직접 대응하는 일이 드물었던 장원영이 이번에는 직접 해명에 나섰다는 점에서 더 눈길을 끌었다.장원영은 지난해 8월부터 불가리의 브랜드 앰배서더로 활동하고 있다. 장원영이 속한 아이브는 지난달 26일 새 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr