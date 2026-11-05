엔플라잉이 '스페이스 공감'에 출연했다. / 사진제공=EBS

엔플라잉과 엑스디너리 히어로즈가 '스페이스 공감'에 출연했다. / 사진제공=EBS

밴드 엔플라잉이 데뷔 초 겪었던 2년간의 공백기를 돌아보며 오랫동안 음악을 이어가고 싶다는 바람을 전했다.지난 4일 방송된 EBS '스페이스 공감'에서는 '우리가 만들어가는 이야기'를 주제로 엔플라잉과 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes)가 출연해 각자의 음악적 성장 과정과 라이브 무대를 선보였다.이날 먼저 무대에 오른 엔플라잉은 데뷔 초 2년간의 공백기를 겪으며 자신들만의 음악을 찾아갔던 시간을 회상했다. 특히 멤버들이 직접 공연을 기획하고 준비했던 'N Flying FLY HIGH PROJECT'를 언급하며 당시의 고민을 털어놨다.엔플라잉은 "음악을 직접 만들어 선보이면 진심이 더 닿을 수 있지 않을까"라는 생각으로 프로젝트를 시작했다고 설명했다. 시행착오를 거치면서도 자신들만의 색깔을 만들어 나가기 위해 노력했던 과정도 함께 전했다.이어 '그 밤 (The Night)', 'Autumn Dream', 'Firefly', '옥탑방 (Rooftop)', 'Preview' 등 다양한 곡을 선보이며 관객들과 호흡했다. 엔플라잉은 오랜 시간 음악을 향한 열정을 유지할 수 있었던 원동력으로 멤버들을 꼽으며 "80세까지 청춘의 마음으로 오래 음악을 하고 싶다"는 바람을 전했다.뒤이어 무대에 오른 엑스디너리 히어로즈는 강렬한 록 사운드와 에너지 넘치는 공연으로 분위기를 이어갔다. 가상현실이라는 독특한 세계관으로 데뷔한 이들은 정규 1집 'Troubleshooting'을 기점으로 자신들이 진정으로 하고 싶은 음악에 집중하게 됐다고 밝혔다.또한 신곡을 공연에서 먼저 선보였던 '2024 Xperiment Project'를 돌아보며 "두려웠지만 그만큼 성장할 수 있었고, 라이브 무대야말로 우리의 가장 큰 장점임을 깨달았다"고 말했다.이날 엑스디너리 히어로즈는 데뷔곡 'Happy Death Day'를 비롯해 'Test Me', '어리고 부끄럽고 바보 같은', 'FiRE (My Sweet Misery)' 등을 선보였다. 이어 새 앨범 타이틀곡 'Obsessed with Youth' 무대까지 마친 이들은 "계속 발전하는 밴드가 되겠다"는 포부를 전했다.방송 말미에는 다음 주 출연하는 해서웨이(hathaw9y)와 지소쿠리클럽(jisokuryClub)의 무대가 예고됐다.'스페이스 공감'은 매주 수요일 오후 10시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr