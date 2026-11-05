브브걸 은지 / 사진=린브랜딩

그룹 브브걸(BBGIRLS) 은지가 새로운 둥지를 찾았다.린브랜딩은 5일 은지와의 전속계약 체결 소식을 알렸다. 소속사 측은 "은지는 뛰어난 실력과 다채로운 매력을 겸비한 아티스트로, 음악은 물론 다양한 분야에서 무한한 가능성을 지니고 있다"며 "은지가 그동안 쌓아온 경험과 역량을 바탕으로 더욱 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.은지는 2016년 브레이브걸스 멤버로 데뷔했다. 2021년에는 '롤린'(Rollin')이 발매 4년 만에 음원 차트에서 역주행하며 큰 인기를 얻었다. 이후 각종 예능 프로그램과 콘텐츠에 출연하며 개인 활동도 이어왔다.은지는 이번 계약을 계기로 브브걸 멤버로서 그룹 활동을 이어가는 동시에 개인 활동에도 나선다. 기존 음악·방송 활동뿐 아니라 커머스와 라이프스타일 콘텐츠 등 크리에이터로서 새로운 분야에도 도전할 계획이다. 린브랜딩은 그동안 쌓아온 콘텐츠 제작 및 커머스 사업 경험을 활용해 은지의 개인 활동을 지원할 방침이다.린브랜딩은 아티스트 매니지먼트와 콘텐츠 제작, 커머스 사업 등을 운영하고 있다. 해당 소속사에는 그룹 키라스(KIIRAS), 방송인 최은경, 라붐 출신 해인, 방송인 김빈우, 요리연구가 홍신애 등이 소속돼 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr