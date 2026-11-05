‘재혼’ 이다은, 200만원대 에르메스 쏜다…팔이피플의 고급 마케팅

'돌싱글즈' 출신 이다은이 명품 브랜드 내건 이벤트로 눈길을 끌었다.이다은은 최근 자신의 SNS를 통해 의류 판매 소식을 알리며 구매자를 대상으로 한 특별한 이벤트를 공개했다.공개된 영상 속 이다은은 차량 안에서 에르메스의 상징인 주황색 쇼핑백을 들고 등장했다. 그는 "구매왕 한 분께 드리는 200만원 상당의 에르메스 스톨도 꼭 노려보세요"라는 문구와 함께 경품을 소개했다.특히 구매자 중 한 명에게 200만원 상당의 명품 스톨을 증정한다는 점이 시선을 사로잡았다. 이다은은 에르메스 쇼핑백을 직접 들어 보이며 이벤트 홍보에 적극적으로 나섰다.한편 이다은은 MBN 예능 프로그램 '돌싱글즈2'를 통해 윤남기와 인연을 맺었다. 두 사람은 방송 이후 재혼해 가정을 꾸렸으며, 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr