‘재혼’ 이다은, 200만원대 에르메스 쏜다…팔이피플의 고급 마케팅
‘재혼’ 이다은, 200만원대 에르메스 쏜다…팔이피플의 고급 마케팅
'돌싱글즈' 출신 이다은이 명품 브랜드 내건 이벤트로 눈길을 끌었다.

이다은은 최근 자신의 SNS를 통해 의류 판매 소식을 알리며 구매자를 대상으로 한 특별한 이벤트를 공개했다.

공개된 영상 속 이다은은 차량 안에서 에르메스의 상징인 주황색 쇼핑백을 들고 등장했다. 그는 "구매왕 한 분께 드리는 200만원 상당의 에르메스 스톨도 꼭 노려보세요"라는 문구와 함께 경품을 소개했다.

특히 구매자 중 한 명에게 200만원 상당의 명품 스톨을 증정한다는 점이 시선을 사로잡았다. 이다은은 에르메스 쇼핑백을 직접 들어 보이며 이벤트 홍보에 적극적으로 나섰다.

한편 이다은은 MBN 예능 프로그램 '돌싱글즈2'를 통해 윤남기와 인연을 맺었다. 두 사람은 방송 이후 재혼해 가정을 꾸렸으며, 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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