유병권이 故 김수미와 나눈 마지막 통화를 언급했다. / 사진=텐아시아 DB

유병권이 故 김수미와 나눈 마지막 통화를 언급했다. / 사진제공=MBC

유병권이 故 김수미와 나눈 마지막 통화를 언급했다.지난 4일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 안재욱, 정영주, 릴리, 유병권이 출연한 ‘가능한 사람’ 특집으로 꾸며졌다.유병권은 고(故) 김수미와의 특별한 인연을 공개했다. 그는 2010년 SBS ‘놀라운 대회 스타킹’에서 김수미 성대모사를 선보인 뒤 ‘홍제동 김수미’로 불리게 됐다고 밝혔다. 이후 실제 김수미의 허락을 받고 활동을 시작했고, 김수미가 직접 행사에 데리고 다니며 소속사까지 차려 약 15년 동안 한솥밥을 먹었다고 회상했다. 이에 김구라는 장동민이 대외적으로 알려진 아들이라면 유병권은 숨겨진 진짜 아들이라고 표현했다.김수미가 자신의 인생 스승이었다는 유병권은 출연료 협상까지 직접 나서줬던 일화를 공개했다. 당시 50만 원을 받던 자신을 위해 김수미가 관계자에게 직접 전화를 걸어 출연료를 올려줬다는 것. 지방 행사에 함께 다니면서 새벽부터 자신을 불러내고 특유의 방식으로 호통을 치던 추억도 전하며 스승과 함께했던 시간을 떠올렸다.김수미와의 마지막 통화를 회상하며 뭉클함을 안겼다. 유병권은 김수미가 세상을 떠나기 약 2~3주 전 통화에서 건강을 회복하고 있으니 두 달 정도 뒤에 만나자는 이야기를 들었다고 밝혔다. 다시 만날 수 있을 것이라고 믿었지만 그것이 마지막 대화가 됐다는 것. 그는 김수미가 생전 자신에게 훗날 잘될 것이라고 응원했던 말을 떠올리며, 할머니 캐릭터 ‘잭클린’이 좋은 반응을 얻었을 때 홀로 많은 눈물을 흘렸다고 고백했다.성형 사실도 솔직하게 공개했다. 유병권은 과거 코와 눈, 안면윤곽 등 여러 차례 성형수술을 받았으며 당시 약 5000만 원을 썼다고 밝혔다. 물가 상승률까지 고려하면 현재 가치로 약 1억 원 수준일 것이라는 설명도 덧붙였다. 유병권은 어머니가 성형 후 달라진 자신의 모습을 보고 의학 기술의 발전에 감탄했다는 일화도 공개했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr