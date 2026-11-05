방송인 전현무가 식당 섭외를 거절 당한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 식당 섭외를 거절 당한다. / 사진제공=MBN·채널S

방송인 전현무가 촬영 도중 식당 섭외에 실패한다. 첫 번째 식당부터 예상치 못한 거절을 당한 가운데, 현지 손님의 도움으로 새로운 맛집을 찾아 나선다.오는 6일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 19회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 배우 이정신, 오세영과 함께 인천 곳곳을 누비며 먹방 여행을 펼치는 모습이 그려진다.이날 전현무와 곽튜브는 MBN 새 드라마 '보스의 노골적인 취향'의 주연 배우 이정신, 오세영을 먹친구로 맞이한다. 밴드 씨엔블루 멤버이자 배우로 활동 중인 이정신은 "지금 씨엔블루로 월드투어를 하고 있다"며 드라마 촬영과 그룹 활동을 병행하고 있는 근황을 전한다.반갑게 인사를 나눈 네 사람은 첫 번째 식당으로 향하지만 시작부터 섭외에 실패하며 난관에 부딪힌다. 예상치 못한 상황에 오세영은 "아, 이럴 수도 있구나"라며 아쉬워한다.이때 식당에 있던 한 손님이 네 사람에게 다가와 뜻밖의 도움을 건넨다. 그는 "5분 거리에 순댓국 맛집이 있다"며 현지인들 사이에서 알려진 식당을 추천하고 네 사람은 고마운 마음으로 곧장 발걸음을 옮긴다.하지만 전현무는 "여기도 섭외가 안 될 수도 있다"며 또다시 거절당할 가능성을 걱정한다. 다행히 두 번째 식당 사장님이 흔쾌히 촬영에 응하면서 네 사람은 무사히 자리를 잡는다.잠시 후 뽀얀 국물에 대파가 듬뿍 올라간 순댓국이 등장하자 전현무는 "'맑진'이네. 맑은데 진해"라며 감탄한다. 이어 별다른 양념 없이 국물 본연의 맛을 즐기겠다는 입장을 밝히고 오세영 역시 "평양냉면 느낌으로 간을 안 해야 한다"며 전현무의 의견에 동의한다.반면 곽튜브는 "무조건 새우젓 넣어야 한다"고 주장하며 이정신과 함께 '양념파'를 결성한다. 여기에 식당 사장님까지 "간을 하셨어야 했는데"라며 곽튜브의 편을 들면서 순댓국을 둘러싼 의견 대립이 벌어진다.급기야 옆 테이블에 앉아 있던 20년 단골손님이 "간을 안 하는 게 맛있다"고 반박하면서 논쟁은 식당 전체로 번진다. 각자의 취향을 고수하며 팽팽하게 맞서는 가운데 전현무가 돌연 후추와 고추를 대량으로 넣어 상황을 뒤집는다. 앞서 양념 없이 먹어야 한다고 주장했던 전현무의 돌발 행동에 이정신은 어리둥절한 표정을 짓고 현장은 웃음바다가 된다.'전현무계획4'는 6일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr