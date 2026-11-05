남지현이 김재영과 한집살이를 시작한다. / 사진제공=티빙

남지현이 김재영과 한집살이를 시작한다. / 사진제공=티빙

배우 남지현이 '내가 떨릴 수 있게'에서 어머니와 갈등을 빚은 끝에 집을 나와 김재영과 한집살이를 시작한다.5일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게' 9, 10화에서는 종갓집 장녀 공연수(남지현 분)가 가출을 선언하고 독고달(김재영 분)의 집으로 향하는 모습이 그려진다.앞서 공연수와 독고달은 맞선 자리에서 처음 만난 뒤 섹스토이 마케팅 업무를 통해 다시 인연을 맺었다. 함께 일하며 가까워진 공연수는 독고달을 향한 자신의 마음을 먼저 인정했다. 독고달 역시 공연수를 좋아한다는 사실을 깨달으면서 두 사람의 관계에도 변화가 생겼다.이런 가운데 공연수는 어머니 서백희(우미화 분)와 갈등을 겪고 집을 떠나기로 결심한다. 평소 어른들의 뜻을 거스르지 않았던 공연수가 가족의 반대에도 자신의 선택을 밀어붙인 것이다. 이후 공연수는 아직 정식으로 교제를 시작하지 않은 독고달의 집에서 생활하게 된다.공개된 사진에는 캐리어를 들고 어머니와 마주 선 공연수의 모습이 담겼다. 공연수는 굳은 표정으로 서백희를 바라보고 있다. 예상치 못한 딸의 가출 선언에 서백희가 어떤 반응을 보일지도 관심사다.또 다른 사진에서는 공연수와 독고달이 함께 마트를 찾았다. 두 사람은 나란히 장을 보거나 가까이 붙어 대화를 나누고 있다. 어머니와 갈등을 겪던 공연수는 독고달과 있을 때 한결 편안한 모습을 보인다.종갓집에서 평생을 살아온 공연수가 독고달과 한집에서 지내게 되면서 두 사람의 관계도 새로운 국면을 맞는다. 아직 연인이 되지 않은 두 사람이 함께 생활하며 어떤 결정을 내릴지 마지막 회에서 공개된다.'내가 떨릴 수 있게' 9, 10화는 5일 오후 6시 티빙에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr