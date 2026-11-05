김태희 남동생이 반한 미모…‘2019년 결혼’ 이보미, 더 성숙해진 비주얼

배우 김태희의 올케이자 배우 이완의 아내인 프로골퍼 이보미가 가을 분위기를 물씬 풍겼다.이보미는 최근 자신의 SNS에 "구 아이비 모임 너무 좋아요...ing"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이보미는 노랗게 물든 은행나무를 배경으로 환한 미소를 짓고 있다. 베이지색 니트 케이프에 검은색 롱스커트를 매치한 그는 단아하면서도 우아한 분위기를 자아냈다.특히 평소 필드 위에서 선보이던 스포티한 골프웨어 대신 차분한 가을 패션을 선택해 색다른 매력을 드러냈다. 짧은 단발머리와 자연스러운 미소가 어우러져 청순한 분위기를 더했다.이보미는 "주원 오빠의 사진 실력 덕분에 인스타 업로드까지 감사하다"며 사진을 찍어준 지인에게 고마움을 전하기도 했다.한편 이보미는 2019년 배우 이완과 결혼했다. 이완은 배우 김태희의 친동생으로, 이보미는 김태희의 올케로도 잘 알려져 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr