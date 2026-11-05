이수민이 둘째에 대한 의향을 언급했다. / 사진=유튜브 영상 캡처

이수민이 둘째에 대한 의향을 언급했다. / 사진=유튜브 영상 캡처

이용식의 딸 이수민이 둘째 계획을 언급했다가 자신의 나이와 친정엄마의 반대라는 현실을 자각하며 마음을 바꿨다.최근 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '이제 엄마가 울면 위로해 주는 우리 딸'이라는 영상이 게재됐다.이수민은 남편 원혁, 딸 이엘이와 손민수·임라라 부부의 쌍둥이 자녀 돌잔치에 참석했다. 이수민은 "공식석상에서 할 말은 아닌데"라더니 "돌잔치 갔다 오니 새록새록 우리 이엘이 키웠던 게 생각나면서 이때가 얼마나 그리울까 한다. (딸이) 4~5살 되면 아기를 한 번 더 낳아볼까 하는 정신 나간 소리를 할 것 같다”라고 말했다.원혁은 이수민에게 "그때 되면 몇 살이냐"고 물었다. 이수민은 잠시 생각하더니 "못 낳겠다. 마흔이다"라며 웃었다. 원혁은 "요즘 마흔에도 다 낳는데"라고 했다. 이에 이수민은 "지금도 뼈가 쑤시는데 무슨. 나 20대인 줄 알았다. 나 마음대로 낳을 수 있다고 생각했다"라고 전했다. 그러면서 "한 명 더 낳으면 친정엄마가 집 나간다고 하셨다"며 웃음을 자아냈다.원혁은 코미디언 이용식의 딸 이수민과 2024년 결혼했다. 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr