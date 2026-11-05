백현진이 다양한 역할로 시청자와 만나고 있다. / 사진제공=쿠팡플레이

백현진이 다양한 모습으로 시청자와 만나고 있다. / 사진제공=쿠팡플레이, 넷플릭스, ‘크래시2’ 화면 캡처

배우 백현진이 '직장인들'에서 권위적인 직장 상사부터 '꿀알바'의 실종된 아버지까지 서로 다른 역할로 시청자들과 만났다.백현진은 최근 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌3와 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에 출연했다. 오는 16일 첫 방송되는 '크래시2 : 분노의 도로'에도 합류한다.최근 종영한 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌3에서 DY기획의 '백부장' 역을 맡았다. '직장인들' 시즌3는 DY기획 직원들이 회사 안팎에서 겪는 다양한 상황을 그린 오피스 시트콤이다.극 중 백부장은 권위적인 태도와 예술가 같은 엉뚱한 행동을 오가는 직장 상사다. 백현진은 능청스러운 말투와 애드리브를 활용해 캐릭터의 코믹한 면을 살렸다. 기존 출연진뿐 아니라 새롭게 합류한 인물들과도 자연스럽게 호흡을 맞추며 웃음을 더했다.넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서는 분위기를 바꿨다. 백현진은 혁준(이재욱 분)과 지윤(김민하 분)의 실종된 아버지 민수 역으로 특별 출연했다. 앞선 작품에서 보여준 유쾌한 모습과 달리 가족을 향한 애틋한 감정을 차분하게 표현했다. 비현실적인 사건들이 이어지는 이야기 속에서 두 주인공의 과거를 보여주는 역할을 맡았다.오는 16일 첫 방송되는 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'에서는 다시 코믹한 연기를 선보인다. 백현진은 시즌1에 이어 남강경찰서의 수장 '구경모' 역으로 출연한다. 구경모는 승진과 서열에 민감하지만 중요한 순간에는 자기 사람들을 챙기는 인물이다. 백현진은 얄미우면서도 인간적인 구경모의 모습을 다시 한번 보여줄 예정이다.백현진은 최근 세 작품에서 각각 직장 상사, 아버지, 경찰서장으로 등장했다. '직장인들' 시즌3에서는 애드리브를 활용한 코미디 연기를, '꿀알바'에서는 절제된 감정 연기를 보여줬다. 이번 '크래시2 : 분노의 도로'에서는 시즌1부터 맡아온 구경모로 돌아와 극에 재미를 더할 전망이다.'꿀알바'는 넷플릭스에서 공개 중이다. '크래시2 : 분노의 도로'는 오는 16일 밤 10시에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr