배우 정영주는 최근 공개된 '재혼 황후'에서 존재감을 뽐냈다. / 사진=텐아시아DB

정영주가 재혼에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=MBC '라디오스타' 방송 캡처

배우 정영주가 재혼할 생각이 없다고 밝혔다.4일 방송된 MBC '라디오스타'에는 배우 안재욱과 정영주, 그룹 엔믹스 릴리, 코미디언 유병권이 게스트로 출연했다. 정영주는 부모님과 함께 생활하고 있는 근황을 전했다.정영주는 "부모님이랑 합가한 지 2~3년쯤 됐다"며 자신이 먼저 합가를 제안했다고 말했다. 그는 "한 공간에 있는 것과 떨어져 있는 것의 심리적 거리가 컸다"며 부모님의 건강을 살피고 응급 상황에 대비하기 위해 각자의 집을 정리한 뒤 새로운 보금자리를 마련했다고 설명했다.그러나 부모님은 처음부터 흔쾌히 동의하지 않았다. 특히 아버지는 "같이 살면 서로 불편하기만 하고 너 연애는 언제 하니"라며 딸의 사생활을 걱정했다고 한다. 이에 정영주는 "같이 사는 거랑 내 연애는 상관이 없다"며 "연애는 알아서 잘할 수 있고 급하면 호텔 가겠다"고 설득했다고 밝혀 웃음을 자아냈다.재혼에 대한 생각도 털어놨다. 김구라가 새로운 사람을 만나 다시 결혼할 의향이 있는지 묻자 정영주는 "멋진 분은 만나고 싶다"고 답했다. 그러면서도 "하지만 제 인생에 결혼은 한 번, 이혼도 한 번이다"라며 재혼에는 뜻이 없음을 분명히 했다.이혼 후에도 전 시부모와의 인연은 이어지고 있었다. 정영주는 "시부모님도 저를 잘 챙겨주시고 예뻐해 주신다"며 "지금도 연락하고 지낸다. 제가 TV, 드라마에 나오면 '재밌었다'며 안부 인사를 주신다"고 전했다. 이어 "지금은 고부 관계라기보다는 여자 대 여자 관계 느낌이 있다"고 덧붙였다.한편 정영주는 최근 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연했다. 뮤지컬 무대에서 쌓아온 탄탄한 발성과 대사 전달력을 바탕으로 안정적인 연기를 선보이며 주연 못지않은 존재감으로 호평받고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr