원혁이 홀로서기를 선언했다. / 사진='아침마당' 영상 캡처

원혁이 홀로서기를 선언했다. / 사진='아침마당' 영상 캡처

가수 원혁이 장인인 코미디언 이용식의 도움으로 활동한다는 시선에 대한 속내를 털어놨다. 그는 '이용식의 사위'가 아닌 자신의 이름으로 인정받고 싶다는 홀로서기를 선언하며 눈물을 보였다.원혁은 지난 4일 방송된 KBS1 '아침마당'의 '도전! 꿈의 무대'에 출연했다.원혁은 "트로트 가수 원혁으로 인정받고 싶다"고 속내를 털어놨다. 그는 "저는 뮤지컬 배우로 활동하다 오디션 프로그램을 통해 트로트 가수로 활동하고 있다. 제 장인어른은 코미디언 이용식 선생님"이라고 자신을 소개했다. 이어 "처음에 장인어른께서 저희 결혼을 반대하셨는데, 여러분의 관심과 응원 덕분에 결혼하게 됐다"며 "예쁜 딸 이엘이도 태어나 행복한 시간을 보내고 있다"고 말했다.그러나 활동을 이어가는 과정에서 마음고생도 있었다. 원혁은 "'언제까지 장인어른 덕 보면서 활동할 거냐', '이제는 혼자서도 활동하는 모습을 보여줬으면 좋겠다', '이용식 덕에 연예인 한다'는 댓글이 있었다"고 털어놨다.그는 "처음에는 이런 반응에 크게 신경 쓰지 않았다"면서 "사실 장인어른 덕에 가수로 활동하는 것도 사실이고 장인어른과 함께 활동하는 것은 너무 감사한 일"이라고 인정했다. 하지만 "시간이 지나면서 딸이 태어나고 가장이 되면서 마음속에 조금씩 걱정이 생기기 시작했다. 내가 언제까지 장인어른을 따라다니며 방송을 할 수 있을까. 나의 가족을 마지막까지 책임질 사람은 나"라고 말했다.이어 "그동안 방송 섭외는 장인어른과 함께, 또는 아내 수민이를 같이 원하는 경우가 많았지, 가수 원혁만을 찾는 방송은 많지 않았다"며 "제가 주인공인 무대는 '도전! 꿈의 무대'가 처음"이라고 밝혔다.원혁은 "사랑하는 딸에게 트로트 가수 원혁으로 멋진 아빠가 되고 싶다. 힘든 과정을 겪고 저와 결혼한 아내 수민이에게도 떳떳하고 자랑스러운 남편이 되고 싶다"고 힘주어 말했다. 또한 "이제는 더이상 이용식의 사위 원혁이 아닌 가족의 자랑스러운 아버지이자 남편, 그리고 오호지 트로트 가수 원혁, 제 이름 원혁으로 당당하게 일어서겠다"고 다짐했다.원혁은 조항조의 '인생아 고마웠다'를 부른 뒤에는 가족 이야기를 하다 결국 오열했다. 원혁은 "오늘은 정말 울지 않으려고 했다. 수민이가 다 좋으니까 울지만 말라고 했다"며 "딸을 보면서 '아빠는 할 수 있구나, 아빠는 못할 게 없구나'라는 생각을 하게 됐다. 세상에 무서운 게 없어지더라"고 말했다.장인 이용식에게 감사의 마음도 전했다. 그는 "데뷔부터 지금까지 모든 걸 장인어른께서 함께해주셨다"며 "사랑한다"라고 말했다.원혁은 2024년 이용식의 딸 이수민과 결혼했으며 슬하에 딸 이엘 양을 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr