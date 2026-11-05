배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'으로 한국영화평론가협회상 여우주연상을 받았다. / 사진=텐아시아 DB

배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'으로 한국영화평론가협회상 여우주연상을 받았다./ 사진 출처: 매니지먼트 숲, 영평상

배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'으로 한국영화평론가협회상 여우주연상을 받았다. '밀양' 이후 약 20년 만에 다시 영평상 여우주연상 트로피를 품에 안았다.전도연은 지난 4일 한국영상자료원 시네마테크KOFA 1관에서 열린 제46회 한국영화평론가협회상 시상식에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'로 여우주연상을 수상했다.무대에 오른 전도연은 "상을 주신 분들께 먼저 감사드린다. '영평상'을 마지막으로 받았던 게 '밀양'이었다. '밀양'의 신애, '가능한 사랑'의 미옥으로 이 자리에 섰지만, 저는 늘 매 작품마다 새로운 인물로 돌아오곤 했다"고 말했다.이어 "(그 작품이나 역할이) 상을 받든, 많은 사랑을 받든, 그렇지 못하든 제 마음속의 여우주연상 주인공은 항상 저였다. 그렇게 저 자신을 응원하고 지키면서 살아왔고, 앞으로도 늘 하던 대로 제가 가는 길을 잘 가도록 하겠다"고 밝혔다.함께 작업한 배우들과 제작진에게도 고마움을 전했다. 전도연은 "여우주연상은 저 혼자만 하는 게 아니라는 걸 다들 잘 아실 것이다. 설경구, 조여정, 조인성 배우를 비롯해 함께한 배우들 그리고 현장을 지켜준 '가능한 사랑' 스태프들과 사실 같이 받아야 한다고 생각한다. 그리고 저희는 늘 '이창동 감독님 매직'이라고 하는데, '이창동 감독님 매직'으로 20년 만에 이 자리에 다시 선 것 같다. 감사합니다"라고 덧붙였다.'가능한 사랑'은 이창동 감독의 신작으로, 전도연은 극 중 해고 노동자의 아내 미옥을 연기했다. 미옥은 가족의 생계를 지키기 위해 애쓰면서도 자신의 신념을 놓지 않는 인물이다.전도연은 이번 수상에 이어 제47회 청룡영화상 여우주연상과 제36회 고담 어워즈 최우수 주연상 후보에도 올랐다.전도연이 출연한 '가능한 사랑'은 오는 6일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr