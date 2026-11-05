최수종, 하희라 부부가 '살림남'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

최수종, 하희라 부부가 '살림남'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 최수종과 하희라 부부가 연극 연습 도중 예상치 못한 신경전을 벌인다. 평소 다정한 모습으로 사랑받아 온 두 사람이지만, 연습 과정에서는 사뭇 다른 분위기가 형성돼 눈길을 끈다.오는 7일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 481회에는 결혼 34년 차 최수종, 하희라 부부가 출연한다. 과거 '살림남' MC로 활약했던 최수종은 약 4년 만에 프로그램을 다시 찾는다.이날 두 사람은 손을 맞잡고 대학로 거리를 걷는 모습으로 등장한다. 이를 지켜보던 박서진은 은지원과 이요원에게 평소에도 배우자와 손을 잡고 다니는지 묻는다. 이요원은 "전 안 잡는다"고 답하며 남편과 일정한 거리를 유지하는 이유를 설명한다.최수종과 하희라는 현재 함께 출연하는 연극을 준비하고 있다고 밝힌다. 두 사람이 같은 연극 무대에 서는 것은 이번이 처음이다. 해당 작품은 하희라가 2022년 초연과 2024년 재연에 참여했던 2인극으로 이번에는 최수종이 상대역을 맡게 됐다.최수종은 "아내가 2022년 초연, 2024년 재연 무대에 섰는데, 제가 모든 공연을 다 봤다. 그러다 마음 한구석에 상대역에 대한 욕심이 생겨 4년 만에 옆자리를 꿰차게 됐다"며 아내와 함께 공연하게 된 배경을 설명한다.연극 준비를 시작한 뒤 부부가 함께 보내는 시간도 크게 늘었다. 최수종은 "작품 준비를 위해 같은 시각에 기상해 식사, 출근, 연습, 퇴근까지 24시간 내내 붙어 있다. (아내와) 같이 다니니까 훨씬 더 좋은 것 같다"며 만족감을 나타낸다.그러나 최수종과 하희라의 다정한 분위기는 연극 연습이 시작되면서 달라진다. 최수종이 긴 대사를 소화하던 중 여러 차례 실수를 반복하자 하희라가 날카로운 눈빛을 보내는 것. 평소 애정 표현을 아끼지 않던 두 사람 사이에 묘한 긴장감이 흐른다.'살림하는 남자들 시즌2'는 7일 오후 10시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr