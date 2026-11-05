배우 한다감이 47세에 얻은 첫아들을 공개했다. / 사진 제공｜KBS 2TV

배우 한다감이 47세에 얻은 첫아들을 공개했다. / 사진 제공｜KBS 2TV

배우 한다감이 47세에 얻은 첫아들을 공개했다.지난 4일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 한다감이 생후 26일 된 아들 김주원과 함께하는 일상이 그려졌다.이날 처음 공개된 주원은 엄마 한다감을 닮은 외모로 눈길을 끌었다. 한다감은 아들을 바라보며 "아이는 하늘의 축복이라는 말에 공감한다"고 말했다.출산 후 조리원에서 퇴소한 한다감은 본격적인 육아에 나섰다. 그는 "주원이가 왜 우는지 알아차릴 수 있을까?"라며 걱정했다. 아들의 방귀 소리에 기저귀부터 확인하고, 익숙하지 않은 속싸개 싸기에 애를 먹기도 했다.한다감의 친정 부모님도 첫 손주를 만나기 위해 딸의 집을 찾았다. 아버지는 직접 가마솥에 끓인 미역국과 반찬을 준비해 왔다. 평소 딸을 살뜰하게 챙기던 그는 손자가 태어나자 금연까지 결심했다.한다감의 아버지는 "다감이가 1억 원을 준다고 해도 끊지 않았던 담배를 주원을 생각하며 끊기로 했다"고 밝혔다. 예상하지 못한 아버지의 선언에 한다감도 놀라움을 감추지 못했다.어머니 역시 손자를 품에 안고 "내 새끼의 새끼구나"라며 감격했다. 이어 "주원을 안는 순간 말을 할 수 없는 감동이 밀려왔다"고 털어놨다.한편 이날 방송에서는 은우와 정우 형제가 펜싱 국가대표 오상욱과 재회하는 모습도 공개됐다. 정우는 어린이용 펜싱칼을 들고 찌르기 동작을 선보였고, 이를 지켜본 오상욱은 "그렇지!"라며 칭찬했다. 정우는 졸음이 쏟아지는 와중에도 소고기와 소시지를 먹는 모습으로 웃음을 자아냈다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr