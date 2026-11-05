이승기, 이홍기에 패션 지적 굴욕…"피지컬 좋은데 옷 못 입어"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이승기2'

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배우 이승기가 절친 이홍기에게 패션 지적을 받으며 뜻밖의 굴욕을 겪었다.4일 '이승기2' 채널에는 "여보세요???"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이승기는 새 채널에 선보일 콘텐츠를 고민하며 연예인 지인들과 통화를 했다.이승기는 이번 촬영이 유독 부담스럽다며 "지금까지 했던 모든 콘텐츠 중에 제일 부담스럽다"며 편안한 대화가 아니 섭외라고 생각하니 어떻게 해야할지 고민됐다고 말했다.김종민과의 첫 통화는 연결되지 않았다. 이승기는 연락을 받는 사람이 없을 경우를 걱정하며 "아무도 안 받으면 '이승기 손절설' 뜨고 이러는 거 아니냐"고 너스레를 떨었다.이어 장근석과의 통화는 연결됐고, 일본 여행을 소재로 한 콘텐츠를 제안했다. 자신이 직접 여행 가이드로 나서 이승기와 함께하는 방식이었다.이홍기는 이승기의 평소 스타일을 소재로 삼았다. 그는 "형이 굉장히 좋은 피지컬을 갖고 있는데 옷을 되게 못 입는다고 생각한다"고 지적했다. 이어 "형이 그런 잘못된 패션의 감각을 좀 고쳐나가는 방안? 시경이 형이 안 것처럼 방향을"라고 덧붙였다.이에 이승기는 "내가 그래도 시경이 형보다는 잘 입는다고 생각했는데 네가 볼 때 많이 이상하냐?"라며 발끈하며 "나 나름 비싼 옷 사 입었는데, 너무 심하네"라고 말해 웃음을 자아냈다.한편 이승기는 2023년 배우 견미리의 딸 이다인과 결혼했다. 이후 첫딸을 얻었으며 지난 7월 아들까지 태어나 두 아이의 아빠가 됐다. 지난 9월에는 유튜브 채널 개설 후 대중들과 활발히 소통하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr