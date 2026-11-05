이미지 크게보기 사진 = 황정음 유튜브 채널

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배우 황정음이 3만원짜리 햄버거를 먹으면서 두 아들을 떠올렸다.4일 '황정음' 채널에는 "이태원 띠드버거 투어한 날"이라는 영상이 게재됐다.이날 황정음은 이태원의 한 수제버거 집을 찾아 치즈버거 먹방을 선보였다.모자를 눌러쓰고 양갈래 머리로 등장한 황정음은 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥' 속 모습을 재현했다. 그는 "버거 하면 또 황정음. 띠드버거이지 않나. 머리를 한 번 이렇게 해봤다. 근데 머리숱이 너무 없어졌다"고 너스레를 떨었다.14,900원짜리와 32,900원짜리 햄버거를 주문한 황정음은 "친구들이랑 와도 좋고, 그냥 아줌마들끼리 와도 좋고"라면서 "근데 애들을 어디다 두고 오냐"라며 한숨을 내쉬었다.이에 제작진이 "두 아들도 햄버거를 좋아하냐"고 묻자 황정음은 "완전 좋아한다. 왕식이 두 개씩 먹는다. 걔들은 내가 치즈버거 공짜로 먹는 줄 안다"고 답했다.'지붕 뚫고 하이킥'을 두 아들에게 보여준 일화도 전했다. 황정음은 "'얘들아 이거 엄마야' 이랬더니 '아니야' 이러더라. 생긴 게 다른 사람이라더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가와 결혼해 두 아들을 뒀으며, 이혼 후 두 아들을 양육하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr