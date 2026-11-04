이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 제이블랙이 이수만의 안무 디렉팅에 놀랐다.4일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 월드 클래스 스트릿 댄서 제이블랙이 출연했다.이날 A2O LITE의 'NEON' 인트로 안무로 주목받은 제이블랙은 "안무를 짜서 내 춤을 이렇게 많은 분들이 좋아해 준 적이 처음이라 신인이 된 느낌이다. 댄서가 아닌 안무가로서 포지션을 새로 찾은 것 같다. 행복하고 새롭다"고 말했다. 이어 "다른 안무가 두 분이 많이 도와주셨다. 공동 제작한 안무"라고 덧붙였다.유재석이 아이찡의 돌려차기를 칭찬하자 제이블랙은 "이수만 선생님 영상이 떴더라. 선생님이 마지막에 직접 다듬어서 완성하신 게 지금 그 발차기 안무"라고 말했다. 이어 "정말 놀랐다. 이수만 선생님은 안무까지 사람들이 딱 좋아하게 바꾸시는구나라는 생각이 들더라. 너무 소름이 돋았었다"고 감탄했다.제이블랙은 안무 제작 당시 이수만이 더 높은 난도를 요구했던 일도 언급했다. "으레 '당연히 이 정도 조정해야지' 하고 적당한 난이도로 보냈는데 (이수만 프로듀서가) 더 어렵고 화려하게 해달라고 했다"며 "'내 춤이 어려워지면 어떻게 되는지 아시나?' 싶었다. '알겠다'고 하고 작정하고 난이도를 올렸는데 보여드리니까 좋아했다"고 밝혔다.당시 제이블랙은 시리와 아이찡을 직접 만나기 전이었다. 그는 "과연 두 친구가 소화할 수 있을지 의문이 들었다. 근데 이수만 선생님이 '우리 애들 잘한다. 할 수 있다'고 했다. 너무 자신감이 있었다"고 말했다. 실제 두 멤버는 첫날부터 안무를 잘 따라왔고, 제이블랙은 "저도 놀랐다. '괜히 어렵게 해달라고 한 게 아니구나' 싶었다"고 전했다.시리와 아이찡을 향해서는 "딸 같다. 너무 고맙다"며 "사실 이번 안무가 정말 어렵다. 아이돌 상대로 이렇게 어렵게 한 적이 처음"이라고 말했다.제이블랙은 춤 실력을 인정하는 아이돌 가수로 BTS 제이홉과 오마이걸 미미를 꼽았다. "제이홉은 스트릿 댄스에 진심이다. 그리고 미미는 춤을 너무 잘 춘다. 아이돌이 아니라 아이돌 트레이너 수준의 춤"이라고 극찬했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr