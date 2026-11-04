이미지 크게보기 배우 신승환이 아내의 직업이 인테리어 디자이너라 밝혔다 / 사진 = TV CHOSUN '퍼펙트라이프'

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'퍼펙트라이프' 신승환이 집을 공개한 가운데 인테리어 디자이너인 아내의 직업도 밝혔다.4일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트라이프'에는 배우 신승환과 아내 강주희가 출연했다.이날 건강 습관을 점검하기 위해 집을 공개한 신승환 강주희 부부. 감각적으로 꾸며진 집을 본 현영은 "진짜 예쁘다. 거실도 세련됐다"며 감탄했다.주방부터 거실과 침실까지 깔끔하게 정돈된 모습을 지켜보던 이성미도 "집이 승환이답지 않게 너무 예쁘다. 있을 것만 제자리에 있고 너무 예쁘다"고 놀라워했다.신승환은 집이 예쁜 이유를 묻자 "와이프가 인테리어 디자이너다. 저와 안 어울리게 예쁜 모델하우스 같은 집에서 살고 있다"고 설명했다.현영이 강주희에게 본인만의 인테리어 스타일이 있는지 묻자 그는 "사람이 사는 공간이라 무조건 편안해야 한다. 자연에서 온 소재를 많이 사용하려고 하고 있다"고 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr