사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 카페에서 여유로운 시간을 보내는 일상 사진을 공개하며 청순한 미모를 뽐냈다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "Eat Eat and Eat"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 갈색 가디건에 검은색 상의를 매치한 편안한 차림으로 카페에 앉아 있다. 머리를 깔끔하게 뒤로 묶은 채 한 손으로 턱을 받치고 옆을 바라보는 모습이 자연스럽다. 은은한 메이크업과 작은 귀걸이가 단아한 분위기를 더하며 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날이 돋보인다.이어진 사진에서 한그루는 고개를 아래로 숙인 채 시선을 내리고 있다. 자연스럽게 드러난 얼굴선과 부드러운 입매가 청초한 매력을 자아내며, 넉넉한 핏의 갈색 가디건이 차분한 분위기와 어우러진다. 꾸밈없는 자세에서도 한그루 특유의 단정한 비주얼이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 한그루는 턱 아래에 주먹을 가볍게 댄 채 정면을 응시하고 있다. 동그랗고 커다란 눈과 맑은 피부가 돋보이는 가운데, 머리카락을 단정하게 넘긴 헤어스타일이 작은 얼굴을 더욱 강조한다. 무표정에 가까운 담백한 표정으로 카메라를 바라보며 청순한 매력을 드러냈다.마지막 사진에서 한그루는 같은 자세로 고개를 살짝 기울인 채 카메라와 눈을 맞추고 있다. 입술 가까이에 손을 가져간 자연스러운 포즈와 또렷한 이목구비가 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 갈색 가디건의 소매 끝에 들어간 밝은 색상 배색도 편안한 일상 패션에 포인트를 더한다.한편 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼해 쌍둥이 남매를 품에 안았으나 2022년 이혼했다. 한그루는 유튜브 채널 '그루니까말이야'를 통해 팬들과 활발히 소통 중이다. 한그루는 최근에도 SNS를 통해 카페에서 보내는 일상과 다양한 스타일링을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr