사진 = 채정안 인스타그램

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사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

배우 채정안이 '돌싱N모솔' 2기 방송을 맞아 세련된 가을 패션을 선보였다.채정안은 최근 자신의 인스타그램에 "여러분 많이 기다리셨죠?! 저도 많이 기다렸어요🤭🤭"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채정안은 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔' 포토월 앞에서 갈색 재킷과 롱스커트를 맞춰 입고 포즈를 취하고 있다. 광택이 도는 가죽 스타일의 의상에 검은색 하이힐을 매치해 늘씬한 실루엣을 강조했다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손으로 머리카락을 넘기는 모습에서는 우아하면서도 세련된 분위기가 돋보인다.이어진 사진에서 채정안은 한쪽 손을 허리에 올리고 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 여유 있는 소매와 허리선을 잡아주는 짧은 재킷이 롱스커트와 어우러져 감각적인 스타일링을 완성했다. 부드러운 미소와 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 채정안 특유의 청순한 매력을 더한다.마지막 사진에서 채정안은 손을 들어 귀 옆의 머리카락을 정리하며 옆쪽을 바라보고 있다. 얼굴을 가까이에서 담은 사진에는 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 은은한 미소가 선명하게 드러났다. 자연스럽게 내려오는 긴 웨이브 헤어와 반짝이는 귀걸이가 어우러져 화사한 비주얼을 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "언니 오늘 완전 인간가을", "느무 멋지다", "너무 예뻐", "넘넘 예쁘다아아아", "아름답고 세련된 배우님", "멋지네요" 등의 댓글을 달았다.한편 채정안이 MC로 출연하는 MBCevery1·E채널 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'은 최근 첫 방송됐다. 이 프로그램은 다시 사랑을 시작하고 싶은 돌싱 여성들과 연애 경험이 없는 모태솔로 남성들이 만나 새로운 인연을 찾아가는 연애 리얼리티다.채정안은 1기에 이어 김풍, 넉살과 함께 MC로 호흡을 맞춘다. 앞서 채정안은 2기 방송을 앞두고 진행된 인터뷰에서 1기 출연자들을 지켜보며 자신이 갖고 있던 편견도 많이 사라졌다고 밝혔다. 특히 새로운 출연자들의 순수하고 서툰 모습에 애정을 드러내며 1기의 조지를 뛰어넘을 새로운 캐릭터의 탄생에 기대감을 나타냈다.채정안은 매주 화요일 오후 10시 방송되는 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'에서 MC로 활약하며 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr