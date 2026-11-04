사진 = 정려원 인스타그램

사진 = 정려원 인스타그램

사진 = 정려원 인스타그램

사진 = 정려원 인스타그램

배우 정려원이 편안한 패딩 차림으로 수수하면서도 사랑스러운 일상을 공개했다.정려원은 최근 자신의 인스타그램에 여러 색의 하트 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정려원은 연한 하늘색 패딩 점퍼를 입고 나무 벤치에 앉아 환하게 웃고 있다. 후드를 머리 위로 깊숙이 쓴 채 한 손으로 가장자리를 살짝 잡고 있으며, 허리에 묶은 짙은 색 체크 셔츠가 편안한 스타일링에 포인트를 더한다. 고개를 숙이고 미소 짓는 모습에서 자연스러운 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 정려원은 노란색 대문 앞에 서서 양손으로 후드를 턱 아래까지 모아 쥐고 있다. 얼굴을 감싸는 풍성한 패딩 사이로 또렷한 눈매와 오뚝한 코가 드러나며 옆으로 시선을 돌린 채 입술을 살짝 다문 표정이 귀여운 분위기를 자아낸다. 어깨에 멘 짙은 갈색 가방이 하늘색 패딩과 어우러져 감각적인 색감 조합을 보여준다.또 다른 사진에서 정려원은 후드를 뒤로 내리고 양손을 패딩 주머니에 넣은 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 뒤로 묶어 이마와 얼굴선을 드러냈으며 살짝 올라간 입꼬리와 맑은 눈빛이 수수한 차림에서도 청순한 매력을 더한다.마지막 사진에서 정려원은 실내에서 연한 하늘색 컵을 입가에 가져간 채 카메라를 바라보고 있다. 뒤로 묶은 긴 머리가 어깨 너머로 자연스럽게 흘러내리며 커다란 눈을 동그랗게 뜬 표정이 눈길을 끈다. 사진 아래에는 하트 모양의 라테 아트가 담긴 커피도 함께 공개돼 소소한 일상의 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "사랑해", "자연스러운 느낌조아여 예뻐여" 등의 댓글을 달았다.한편 정려원은 넷플릭스 새 시리즈 '퍼스트 닥터'에서 소아외과 의사 허지완 역을 맡아 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr