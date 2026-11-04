사진 = 고소영 인스타그램

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사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 홀리데이 갈라 디너에서 세련된 스타일링과 우아한 미모를 뽐냈다.고소영은 최근 자신의 인스타그램에 "2026 Holiday Gala Dinner💜"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고소영은 짙은 브라운 컬러의 재킷과 롱스커트를 맞춰 입고 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 턱선까지 내려오는 단정한 단발머리가 또렷한 이목구비를 돋보이게 하며 허리 아래로 내려오는 스커트와 검은색 앵클부츠가 세련된 분위기를 더한다. 양손으로 흰색 클러치백을 가볍게 잡은 모습에서는 특유의 우아한 매력이 느껴진다.이어진 사진에서 고소영은 같은 브라운 컬러 의상을 입고 옆을 바라보며 자연스럽게 서 있다. 한쪽으로 가지런히 넘긴 단발머리와 길게 늘어진 귀걸이가 얼굴선을 강조하며 소매를 걷어 올린 재킷과 손목의 화려한 팔찌가 스타일링에 포인트를 더한다.또 다른 사진에서 고소영은 엘리베이터 거울 앞에서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 한 손으로 휴대전화를 들어 얼굴 일부를 가린 채 다른 손에는 흰색 클러치백을 들고 있으며 몸에 자연스럽게 떨어지는 브라운 컬러 의상이 늘씬한 실루엣을 보여준다.또 고소영은 프레데릭 아르노와 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 네이비색 정장에 넥타이를 착용한 프레데릭 아르노는 옅은 미소를 짓고 있으며 고소영 역시 두 손을 가지런히 모은 채 미소로 화답하고 있다. 브라운 컬러 의상에 화려한 주얼리를 매치한 고소영의 세련된 비주얼이 눈길을 사로잡는다.프레데릭 아르노는 블랙핑크 리사와 여러 차례 열애설에 휩싸이며 국내에서도 이름을 알렸다. 두 사람은 해외에서 함께 있는 모습이 포착되며 관심을 모았으나, 열애 사실을 공식적으로 인정한 바는 없다.마지막 사진에서 고소영은 화려하게 꾸며진 긴 테이블 옆 의자에 앉아 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 단발머리를 한쪽으로 넘긴 채 흰색 클러치백을 무릎 위에 올려놓았으며, 차분한 표정과 단정한 자세가 고급스러운 분위기를 자아낸다. 주황색과 노란색 꽃으로 장식된 테이블이 브라운 컬러 의상과 어우러져 한층 화사한 모습을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 단발머리하구 더이뻐요", "룩이랑 언니랑 넘 예쁘네요", "단발 여신" 등의 댓글을 달았다.고소영이 참석한 이번 행사는 로로피아나의 '2026 홀리데이 갈라 디너'로 고소영은 행사 현장 사진과 함께 프레데릭 아르노와 촬영한 투샷까지 공개하며 화제를 모았다.한편 고소영은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 패션과 뷰티에 관한 이야기를 꾸준히 공개하고 있다. 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr