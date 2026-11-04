김보연이 두 자녀의 직장을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

김보연이 두 자녀의 직장을 언급했다. / 사진=유튜브 '찐 여배우들' 캡처

배우 김보연이 미국 유명 IT 기업에 재직 중인 두 자녀의 근황을 전했다.4일 유튜브 채널 '찐 여배우들'에는 김영란, 이경진, 안소영이 패션쇼에 참석해 동료 배우들과 만나는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.이날 세 사람은 패션쇼 시작을 기다리던 중 김보연과 마주쳤다. 오랜만에 동료들을 만난 김보연은 반갑게 인사를 건네며 미국에서 생활하는 자녀들이 최근 한국을 찾았다는 소식을 전했다.김보연은 "엊그저께 다 미국에서 뉴욕에서 오고, 시애틀에서 오고 한꺼번에 다 왔다"라며 딸과 아들이 함께 귀국했다고 말했다. 이에 김영란과 이경진은 "너네 애들이? 애들 왔다고?"라며 놀라워했다.자녀들의 직장에 관한 이야기도 이어졌다. 안소영이 "딸은 어디 다닌다고?"라고 묻자 김보연은 "(딸은)페이스북, 메타. 아들은 엔디비아"라고 답했다. 이를 들은 동료들은 "그럼 엄마 용돈도 줘?"라고 물었다. 김보연은 "아휴. 1년에 만 불(한화 약 1300만 원) 밖에 안 준다 저것들이"라고 농담해 웃음을 안겼다.한편 김보연은 배우 전노민과 2004년 재혼했으나 2012년 이혼했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr