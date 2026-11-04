사진 = 장신영 인스타그램

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배우 장신영이 운악산 정상에 오른 모습을 공개하며 건강미 넘치는 근황을 전했다.장신영은 최근 자신의 인스타그램에 여러 등산 사진을 공개했다.공개된 사진 속 장신영은 탁 트인 산 정상에서 검은색 패딩 점퍼와 레깅스를 입고 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 흰색 상의를 길게 받쳐 입고 회색 니삭스와 운동화를 매치했으며 검은색 배낭까지 멘 편안한 등산 차림이 눈길을 끈다. 몸을 옆으로 돌린 채 뒤를 돌아보는 자연스러운 포즈에서 밝은 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 장신영은 소나무 아래 바위에 올라 몸을 앞으로 살짝 숙인 채 활짝 미소 짓고 있다. 바람에 흩날리는 머리카락 사이로 드러난 환한 표정이 인상적이며 두 발을 벌리고 바위 위에 선 장난스러운 자세가 사진에 생동감을 더한다.또 다른 사진에서 장신영은 해발 935.5m라고 적힌 운악산 서봉 정상석 옆에서 포즈를 취하고 있다. 정상석에 한 손을 올리고 고개를 숙인 채 웃는 모습으로, 검은색 등산복과 회색 니삭스를 매치한 늘씬한 실루엣이 돋보인다. 등에 멘 배낭에는 분홍색 물건이 달려 있어 편안한 등산 스타일에 작은 포인트를 더했다.이어 공개된 사진에서 장신영은 한 손을 이마 위로 올려 햇빛을 가리며 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 햇살을 받은 얼굴에는 또렷한 눈매와 밝은 미소가 선명하게 드러나며, 자연스럽게 묶은 머리와 수수한 차림이 청량한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 장신영은 산속 출렁다리를 배경으로 셀카를 남겼다. 검은색 패딩 점퍼를 입고 카메라를 가까이 바라보며 부드럽게 미소 짓는 모습으로 화장기 짙지 않은 얼굴과 맑은 눈매가 청순한 매력을 더한다.앞서 장신영의 남편인 배우 강경준은 2023년 12월 상간남 소송에 휘말리면서 물의를 빚었다. 강경준에게는 당시 5000만원 규모의 손해배상 소송이 제기됐고 강경준 측 법률대리인은 위자료 청구 소송 첫 변론에서 상대방 측 청구를 받아들이는 청구인낙으로 소송 종결했다.한편 장신영이 공개한 사진에는 운악산 서봉 정상석이 담겨 있어 등산 장소를 확인할 수 있다. 운악산은 경기 가평군과 포천시 일대에 걸쳐 있는 산으로 장신영은 정상석과 바위 전망대, 출렁다리 등에서 촬영한 사진을 통해 등산 중의 다양한 모습을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr