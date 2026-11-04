사진 = 황정음 인스타그램

사진 = 황정음 인스타그램

사진 = 황정음 인스타그램

사진 = 황정음 인스타그램

배우 황정음이 편안한 일상 사진을 공개하며 근황을 전했다.황정음은 최근 자신의 인스타그램에 각종 과일 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 황정음은 회색 카라 니트 안에 파란색 상의를 받쳐 입고 고개를 살짝 숙인 채 미소 짓고 있다. 가느다란 금속테 안경과 진주 장식 귀걸이를 착용했으며 머리를 뒤로 넘긴 단정한 헤어스타일이 차분한 분위기를 더한다. 눈을 감고 입꼬리를 살짝 올린 표정에서는 자연스러운 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 황정음은 같은 차림으로 시선을 아래로 향하며 부드러운 미소를 짓고 있다. 안경 너머로 드러난 또렷한 눈매와 은은한 입술 색감이 어우러져 꾸밈없는 비주얼을 보여준다.또 다른 사진에서 황정음은 베이지색 패딩 점퍼를 입고 화려한 조명이 장식된 건물 앞에 서 있다. 안경을 착용한 채 고개를 옆으로 돌리고 혀끝을 살짝 내민 장난스러운 표정이 눈길을 끈다. 풍성한 패딩과 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 편안한 겨울 패션을 완성했다.마지막 사진에서 황정음은 노란색 안감이 돋보이는 베이지색 패딩을 입고 고개를 아래로 기울인 채 미소 짓고 있다. 반묶음한 머리와 길게 늘어진 진주 장식 귀걸이가 어우러졌으며 입가에 살짝 들어간 보조개가 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "사진이 한장한장 잘나왔네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "보기 좋습니다", "요즘 너무 이뻐요", "그저 자기다운 모습으로 행복하게 웃으며 어디를 가든 작은 햇살 같은 기쁨을 전하는 그녀" 등의 댓글을 달았다.한편 황정음은 자신의 유튜브 채널에 공개한 질문·답변 영상에서 현재 경제적 상황을 솔직하게 털어놔 화제를 모았다. 황정음은 수입이 없다고 밝히며 두 아들의 돌잔치 때 받은 금을 팔고 보험도 해지했다고 이야기했다.황정음은 지난 5월 개인 유튜브 채널을 개설한 이후 일상과 자신의 이야기를 담은 영상을 공개하고 있으며, 최근에도 SNS를 통해 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr