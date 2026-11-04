사진 = 황정음 인스타그램
사진 = 황정음 인스타그램
배우 황정음이 편안한 일상 사진을 공개하며 근황을 전했다.

황정음은 최근 자신의 인스타그램에 각종 과일 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 황정음은 회색 카라 니트 안에 파란색 상의를 받쳐 입고 고개를 살짝 숙인 채 미소 짓고 있다. 가느다란 금속테 안경과 진주 장식 귀걸이를 착용했으며 머리를 뒤로 넘긴 단정한 헤어스타일이 차분한 분위기를 더한다. 눈을 감고 입꼬리를 살짝 올린 표정에서는 자연스러운 매력이 돋보인다.
사진 = 황정음 인스타그램
사진 = 황정음 인스타그램
이어진 사진에서 황정음은 같은 차림으로 시선을 아래로 향하며 부드러운 미소를 짓고 있다. 안경 너머로 드러난 또렷한 눈매와 은은한 입술 색감이 어우러져 꾸밈없는 비주얼을 보여준다.

또 다른 사진에서 황정음은 베이지색 패딩 점퍼를 입고 화려한 조명이 장식된 건물 앞에 서 있다. 안경을 착용한 채 고개를 옆으로 돌리고 혀끝을 살짝 내민 장난스러운 표정이 눈길을 끈다. 풍성한 패딩과 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 편안한 겨울 패션을 완성했다.
사진 = 황정음 인스타그램
사진 = 황정음 인스타그램
마지막 사진에서 황정음은 노란색 안감이 돋보이는 베이지색 패딩을 입고 고개를 아래로 기울인 채 미소 짓고 있다. 반묶음한 머리와 길게 늘어진 진주 장식 귀걸이가 어우러졌으며 입가에 살짝 들어간 보조개가 사랑스러운 분위기를 자아낸다.

이를 본 팬들은 "사진이 한장한장 잘나왔네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "보기 좋습니다", "요즘 너무 이뻐요", "그저 자기다운 모습으로 행복하게 웃으며 어디를 가든 작은 햇살 같은 기쁨을 전하는 그녀" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 황정음 인스타그램
사진 = 황정음 인스타그램
한편 황정음은 자신의 유튜브 채널에 공개한 질문·답변 영상에서 현재 경제적 상황을 솔직하게 털어놔 화제를 모았다. 황정음은 수입이 없다고 밝히며 두 아들의 돌잔치 때 받은 금을 팔고 보험도 해지했다고 이야기했다.

황정음은 지난 5월 개인 유튜브 채널을 개설한 이후 일상과 자신의 이야기를 담은 영상을 공개하고 있으며, 최근에도 SNS를 통해 팬들과 소통하고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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