사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

배우 안은진이 '너 말고 다른 연애' 종영 후 일본 여행 사진을 공개했다.안은진은 최근 자신의 인스타그램에 "2026 Kyoto, Tokyo(2026년 교토, 도쿄)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안은진은 일본 도쿄타워가 보이는 거리에서 검은색 민소매 상의와 긴 치마를 입고 포즈를 취하고 있다. 양손으로 표지판 기둥을 잡은 채 고개를 들어 위쪽을 바라보는 모습으로 반묶음한 긴 머리와 등에 멘 회색 배낭이 편안한 여행 패션을 완성했다. 화장기 짙지 않은 얼굴과 자연스러운 옆모습에서 수수한 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 안은진은 흰색 셔츠 차림으로 카메라를 들고 유리창에 비친 자신의 모습을 촬영하고 있다. 머리를 뒤로 넘긴 채 카메라를 얼굴 가까이 가져다 댔으며 눈을 살짝 접어 웃는 표정이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 안은진은 검은색 민소매 의상에 회색 배낭을 멘 채 식당 테이블에 팔꿈치를 기대고 있다. 두 손을 턱 가까이 모으고 옆쪽을 바라보는 모습으로 어깨 아래로 자연스럽게 내려오는 검은 머리카락과 차분한 표정이 눈길을 끈다. 몸을 앞으로 살짝 기울인 편안한 자세에서 꾸밈없는 일상이 전해진다.마지막 사진에서 안은진은 넉넉한 흰색 셔츠를 입고 거울에 비친 자신의 모습을 카메라로 담고 있다. 머리 위에 선글라스를 올리고 카메라를 든 채 부드럽게 미소 짓고 있으며, 자연스럽게 풀어 내린 머리와 편안한 옷차림이 청순한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "언니가 내 힐링이야", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "은진언니은 비타민이에요" 등의 댓글을 달았다.한편 안은진이 서강준과 주연을 맡은 KBS 2TV 토일드라마 '너 말고 다른 연애'는 지난 1일 종영했다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 최종회는 전국 가구 기준 2.4%를 기록하며 1%대에서 벗어났지만 첫 방송 시청률 2.6%에는 미치지 못했다.'너 말고 다른 연애'는 첫 방송에서 2.6%로 출발해 2회에서 2.8%까지 올랐으나, 이후 하락세를 보이며 지난달 31일 방송된 13회에서는 1.6%까지 떨어졌다. 마지막 회에서는 전회보다 0.8%포인트 상승한 2.4%를 기록하며 막을 내렸다.안은진은 '너 말고 다른 연애'에서 오랜 연애 끝에 새로운 관계와 삶의 방향을 고민하는 이미도 역을 맡아 서강준과 호흡을 맞췄으며 드라마 종영 후 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr